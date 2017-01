Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 30. Januar bis 05. Februar 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 30. Januar 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit „Aufgespießt“

20.00 Uhr: LORA International – am 29. Januar ist Welt-Lepra Tag. Daher beschäftigt sich die nächste Ausgabe von Lora International nochmals mit den Chancen & Herausforderungen für Menschen, die in Sierra Leone an Lepra erkrankt sind. Zudem gibt es einen Bericht über das touristisch weitgehend unbekannte Sierra Leone und wir stellen Ihnen einen Verein vor, der sich aus einem ganz besonderen Grund für das Land einsetzt.

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Strange Fruits



MONTAG, 30. Januar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Medienspiegel

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur – mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

03.00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit acTVism Munich, u.a. mit einem Interview mit Edward Snowden

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International – Thema: Willkommen und was dann? Eine Sendung von und für Geflüchtete

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Munich Masala

15.00 Uhr: Hillbilly

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

DIENSTAG, 31. Januar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit der Sendung des Münchner Flüchtlingsrats

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Spanien Heute

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: New Country Show

23.00 Uhr: Lärmministerium

DIENSTAG, 31. Januar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit „Aufgespießt“

03.00 Uhr: LORA International – am 29. Januar ist Welt-Lepra Tag. Daher beschäftigt sich die nächste Ausgabe von Lora International nochmals mit den Chancen & Herausforderungen für Menschen, die in Sierra Leone an Lepra erkrankt sind. Zudem gibt es einen Bericht über das touristisch weitgehend unbekannte Sierra Leone und wir stellen Ihnen einen Verein vor, der sich aus einem ganz besonderen Grund für das Land einsetzt.

04.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Strange Fruits

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz

11.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das HIV-Inforadio der Münchner Aidshilfe

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und Merengue

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

MITTWOCH, 01. Februar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung – Thema: Der rechte Gegenwind weht – was die Demo für alle mit der AfD zu tun hat und der Münchener Zivilgesellschaft

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit – Brotzeit – Freizeit mit Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung Arbeitswelt im Wandel – Thema: Karriere in der Wissenschaft – die zunehmende Akademisierung der Berufe, lässt Fachhochschulen boomen, und Fachhochschulen suchen Professorinnen. Der Vortrag von Prof. Ingrid Eumann gibt Denkanstöße für eine Fachhochschulkarriere, die speziell für Frauen interessant ist.

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

MITTWOCH, 01. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit acTVism Munich, u.a. mit einem Interview mit Edward Snowden

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit Panafrika

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

04.00 Uhr: Redakcija Polonium

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Munich Masala

06.00 Uhr: Hillbilly

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum – Wer Fragen hat zum Mietrecht oder Ärger mit dem Vermieter, kann in der Sendung anrufen

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur – Es erwartet Sie eine Führung durch die neu eröffnete München-Bibiliothek Monacensia im Hildebrandhaus und wir besichtigen die Ausstellung Time Codes – Elektronische Gemälde inspiriert von den Skulpturen der Glyptothek

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit Panafrika

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and More

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

DONNERSTAG, 02. Februar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn und den Radiokids

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib und Seele mit dem Beetgeflüster

21.00 Uhr: Uferlos – unser schwul-lesbisches Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

DONNERSTAG, 02. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung – Thema: Der rechte Gegenwind weht – was die Demo für alle mit der AfD zu tun hat und die Münchener Zivilgesellschaft

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit – Brotzeit – Freizeit mit Attac München

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung Arbeitswelt im Wandel – Thema: Karriere in der Wissenschaft – die zunehmende Akademisierung der Berufe, lässt Fachhochschulen boomen, und Fachhochschulen suchen ProfessorInnen. Der Vortrag von Prof. Ingrid Eumann gibt Denkanstöße für eine Fachhochschulkarriere, die speziell für Frauen interessant ist.

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung Arbeitswelt im Wandel – Thema: Karriere in der Wissenschaft – die zunehmende Akademisierung der Berufe, lässt Fachhochschulen boomen, und Fachhochschulen suchen ProfessorInnen. Der Vortrag von Prof. Ingrid Eumann gibt Denkanstöße für eine Fachhochschulkarriere, die speziell für Frauen interessant ist.

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit Strange Fruits

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

FREITAG, 03. Februar 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – Bevor die Ausstellungssaison nach der Winterpause so richtig anläuft, widmen wir uns der Weinkultur in einem der wichtigen mitteleuropäischen Weißwein-Anbaugebiete: Den Steillagen der Mosel

20.00 Uhr: Literaturverhör mit H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit dem Jazz-Panaroma

FREITAG, 03. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn und den Radiokids

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik

03.00 Uhr: Leib und Seele mit dem Beetgeflüster

04.00 Uhr: Uferlos – unser schwul-lesbisches Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn und den Radiokids

10.00 Uhr: Uferlos – unser schwul-lesbisches Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Spanien Heute

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

SAMSTAG, 04. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

SONNTAG, 05. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche