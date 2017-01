Veranstaltungstipps für Samstag bis Montag

Samstag

Im Einstein beginnt um halb sechs der „Große Tag der jungen Münchner Literatur“ mit allerhand Ausstellungsstücken, Lesungen, Slams, Schreibwerkstätten, Workshops, Essen, Trinken, Quatschen, das Programm unter grossertagderjungenmuenchnerliteratur.com

Der für seine Russendisko berühmte Halbtatare Wladimir Kaminer hat sich ab 8 mit 33 sehr kurzen Kurzgeschichten im Volkstheater angekündigt.

Eine mehrteilige Theaterinstallation von „Rohtheater“ nach Texten von Negri, Bloch, Urasawa u.a. mit Bülent Kullukcu, Dominik Obalski und Anton Kaqum erwartet Sie im Kösk, Schrenkstr.8 ab 20 Uhr 30, weitere Infos siehe rohtheater.tumblr.com

Die Münchner Indie-Britpopband Pardon Ms Arden veredelt heute Ihren Abend, wenn Sie bis 9 ins Strom finden.

Sonntag

„Die Drei Damen“ zelebrieren im Kubiz ab 19 Uhr ihre CD-Präsentation, Träum weiter! heißt das edle Teil.

Deutschpop von Klima, der grad mächtig viel Unterstützung der schreibenden Musikzunft erfährt, erklingt ab 20 Uhr im Ampere.

stART 17, das Fest rund um zeitgenössische Skulpturen, wird um halb acht im Münchner Künstlerhaus eröffnet, findet aber an 65 verschiedenen Orten wie Plätzen, Galerien, Museen, Hochschulen, Parks etc, statt, zu den weiteren Infos bitte stART17 googeln.

Im Münchner Volkstheater wird der NSU-Prozess aufgeführt, als Lesung mit Mitgliedern des Ensembles des Hauses in Ausschnitten natürlich und nach den Originalprotokollen aus dem vierten Prozessjahr. Ab 20 Uhr.

Montag

Die Pegidameute trifft sich um 19 Uhr am Siegestor, um auf der Ludwigstraße hin und her zu marschieren. Hoffentlich kommen sie nicht durcheinander.

Im Eine-Welt-Haus diskutiert man ab 7 über die Italienkrise und beim Attac-Palaver ab halb 8 über die Chancen, die Macht der Konzerne zu brechen.

Um halb acht beginnt auch in der Kranhalle des Feierwerks das Konzert der saustark rockenden Stanfields von der kanadischen Ostküste und sind der Burner für alle, die Gaslight Anthem mögen. Auch mit dabei: Like a Mororcycle, und Mike Bochoff.

Big Thief schließlich musizieren ihren Indierock rund um Sängerin Adrienne Lenker ab 21 Uhr im Unter Deck.

Und wer das Coming Out dreier Verfemter an einer norditalienischen Provinzschule miterleben will, schaue sich den beeindruckenden Film „Ein Kuss“ von Ivan Cotroneo ab 22.15 Uhr im Werkstattkino an.

Gute Unterhaltung!