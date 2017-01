Montag 30. Januar 2017 von 20 bis 21 Uhr in LORA International kommt wieder Alex ans Mikrophon.

Am 29. Januar ist/war Welt-Lepra Tag.

Daher beschäftigt sich die nächste Ausgabe von Lora International nochmals mit den Chancen & Herausforderungen für Menschen, die in Sierra Leone an Lepra erkrankt sind. Zudem gibt es einen Bericht über das touristisch weitgehend unbekannte Sierra Leone und wir stellen Ihnen einen Verein vor, der sich aus einem ganz besonderen Grund für das Land einsetzt.

Photo: Dieter Sz.

Näheres zur Sendung „Hier kommt Alex“ bekommen Sie hier.