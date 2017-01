Beginnen wir mit Kunst und der Ausstellung „Der weite Blick aufs Naheliegende“des Künstlerkollektives „Offenes Atelier“, die in der Seidlvilla am Nikolaiplatz von 11 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen ist.

Um 15 Uhr können Kinder ab 4 J. „Munkeln im Dunkeln“. Gemeint ist damit ein Lollipop-Vorlesen und Basteln in der Stadtbibliothek Allach-Untermenzing in der Pfarrer-Grimm-Str.1.

Das Sprachcafe Deutsch hat von 17:00 bis 18:00 wieder geöffnet in der Stadtbibliothek Sendling in der Albert-Rosshaupter-Str.8 . Muttersprache und Sprachniveau in Deutsch spielen keine Rolle, nur Lust zum Mitmachen!

Wenn Sie Stress mit Ihrem Vermieter haben, bekommen Sie ab 18:30 beim Münchner Frauenforum, Rumfordstr.25, kompetente Beratung.

Beim „Klavierfestival 2017“ können Sie um 19 Uhr in der Musikhochschule in der Arcisstraße Ausschnitte aus den Konzertprogrammen der Klavierklassen hören.

Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung IMI in Tübingen spricht im EineWeltHaus, Schwanthaler Str.80 um 19:30 über die wichtigsten aktuellen Vorhaben Deutschlands und der EU im Bereich Sicherheit und Militarisierung.Veranstalter ist das „Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz“, der Eintritt ist frei.

In der Reihe „Kino und Malerei“ läuft um 21 Uhr im Filmmuseum am Jakobsplatz der Streifen „Love is the devil“ über Francis Bacon im Orginal mit Untertiteln.