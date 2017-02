Um 18.00 zeigt RIGHT NOW, WRONG THEN aus Südkorea, Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Ein Regisseur lernt zufällig die Künstlerin Yoon Hee-jung kennen. Die beiden verbringen den Tag zusammen, besuchen ihr Atelier, essen Sushi, trinken Soju und gehen am Abend mit Freundinnen aus. So kommen sie einander näher, und doch geht am Ende alles schief. Doch was genau läuft verkehrt?

Das LITERATURBÜRO gestaltet einen Offener Abend um 19:00

Verliehen wird der »Haidhauser Werkstattpreis«. Ohne Voranmeldung kann ein jeder bis zu 10 Minuten eigene Lyrik oder Prosa vorlesen. Das Publikum wählt dann den Abendsieger.

Im METROPOLTHEATER gibt‘s um 20:00 Uhr „Der gute Tod“

Regie fuehrt Jochen Schölch. Ein Kranker will sterben, selbstbestimmt und mit Hilfe eines befreundeten Arztes. Zur Verabschiedung kommt die ganze Familie zusammen. Ein nachdenkliches Stück zum Thema Sterbehilfe.

„Fei Scho“ spielen Volksmusik im FRAUNHOFER THEATER um 20:30 Uhr.

Vier Musikanten zwischen Klassik, Musikkabarett, Weltmusik, Polka, Funk und traditioneller bayerischer Tanzbodenmusik.

Mit Punkrock aus UK wartet die GLOCKENBACHWERKSTATT um 21:00 Uhr auf mit der Gruppe Roughneck Riot.

Und um 21:30 Uhr geht es weiter mit dem Session-Musiker-Kollektiv um den Bassisten Ludwig Klöckner. Es spielen Bands und Projekte aus den Bereichen Jazz, Funk und Blues. Nach dem Konzert gibt‘s dann eine Session mit der Hausband und Einsteigern.