Am 17. September waren in sieben deutschen Großstädten rund 320.000 Menschen auf der Straße, um ihrem Protest gegen das geplante Handelsabkommen CETA mit Kanada Ausdruck zu verleihen. Zwei Tage später stimmte die SPD auf einem Kleinen Parteitag in Wolfsburg dennoch zu. Die endgültige Entscheidung liegt jetzt beim Europa-Parlament, das am 15. Februar über CETA abstimmen wird. Die sozialdemokratische Fraktion ist in dieser Frage gespalten. Zur Minderheit der deutschen Europaabgeordneten, die mit Nein stimmen werden, gehört Joachim Schuster aus Bremen. Henning Hintze fragte ihn, ob er die Ansicht der Kritiker teilt, dass durch CETA Konzerne wesentlich mehr politischen Einfluß bekämen.