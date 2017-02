In der Grundschule Unterföhring können Sie und Kinder ab 4 Jahren um 9:00 und um 10:30 das Stück „Peterchens Mondfahrt“ sehen, eine Produktion der Nimmerland Theaterproduktion mit viel Musik.

Die Handwerkskammer in der Max-Josef-Str.4 bietet am Mittwoch um 9 Uhr ein kostenloses Einstiegsseminar zum Thema „Existenzgründung im Nebenerwerb“ an. Telefonische Anmeldung unter: T: 5119231 oder im Netz!

Schüler der Öko-AG des Moosacher Gymnasiums haben eine Ausstellung im Pelkoven-Schlösschen am St.Martins Pl.2 gestaltet, mit dem Titel: „Schaden wir uns selbst durch den Müll?“ Dabei geht es um Meeresmüll, Mikroplastik und Müllvermeidung. Geöffnet ist diese Ausstellung am Mittwoch und Donnerstag von 11 Uhr bis 16 Uhr, Schulklassen sollten sich anmelden.

Für Jazzfreunde spielt zur Mittagsmusik im Gasteig Konzertsaal um 13:15 das Jazz-Ensemble Paulo Cardoso von der Hochschule für Musik.

Über Vorsorgemöglichkeiten wird von 18 -20 Uhr beim Sozialdienst katholisher Frauen in der Dachauer Str.48 informiert. Telefonische Anmeldung unter Tel: 559810.

„Denn sie wissen nicht, was sie tun“ heißt der legendäre James- Dean-Film aus dem Jahr 1955, den Sie im Bürgersaal Fürstenried um 19:30 bei freiem Eintritt sehen können.

Um Trump und seine Goldman Sachs Boys geht es um 19:00 in einer politischen Anlyse von Wolfgang Seidel von der Linken in der Gaststätte Hans Mielich, Hans-Mielich-Str.22. Er versucht zu erklären, was DT für die Weltpolitik und für Deutschland bedeutet.