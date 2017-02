Pulverfass Nahost – Globale Rivalitäten – regionaler Vormachtkampf: Gibt es einen Weg zum Frieden? Die Religionswissenschaftlerin Claudia Haydt und die Arabistin Karin Kulow beleuchten die historische Entwicklung der Konflikte und untersuchen die Aussichten eines Friedens in Syrien. Im Eine-Welt-Haus ab 19.30 Uhr.

Ebenfalls im Eine-Welt-Haus veranstaltet der Arbeitskreis Gegenargumente eine Diskussionsrunde zum öffentlichen Gesundheitswesen als staatliche Medizin für die Konkurrenzgesellschaft. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Wie können Gewerkschaften und andere demokratischen Kräfte der massiven Politik der Umverteilung von unten nach oben entgegentreten? Über Alternativen zum Neoliberalismus referiert Albrecht Müller, Herausgeber der „Nachdenkseiten“ ab 19.00 Uhr im DGB-Haus in der Schwanthalerstr. 64: „Wenn man unsere Verfassung ernst nimmt, wenn man die Verpflichtung zur Sozialstaatlichkeit nicht nur für eine Formsache hält, dann muss man die Ignoranz der politisch Verantwortlichen gegenüber der Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland für den permanenten Verfassungsbruch halten.“

Gründung und Politik der KPD in Bayern 1919: Ein Vortrag vom Sebastian Zehetmair. Der Referent promoviert derzeit über die Entwicklung der Partei in Bayern von 1919-1924. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung lädt dazu ein in die Räume der Sendlinger Kulturschmiede, Daiserstr. 22. Beginn ist um 19.00 Uhr

Im Rahmen der OPEN SCENE zeigt das Münchner Filmmuseum um 19.00 Uhr noch einmal den Eröffnungsfilm zu den Rumänischen Filmtagen: „Caine“ (Hunde) wirft einen interessanten Blick auf die Situation der rumänischen Gesellschaft.