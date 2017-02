Freitag 10.Februar 2017 von ca. 22.10 bis 24 Uhr mit Bob

Time for Jazz mit Swing In – Jazz und Spass verträgt sich das?

Dieser Frage ist das Jazzmuseum auf der 92.4 nachgegangen und präsentiert in seiner Februar-Faschings-Show die Antwort. Ja:

Jazz, das war auch mal ein Teil des Show-Geschäfts. Und Jazzer erlaubten, dass man über sie lachte. Moderiert wird die Sendung von DJ Bob.