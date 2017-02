Red Hand Day – Kindersoldaten und Waffenhandel

Kindersoldaten werden weltweit immer noch in blutigen Konflikten eingesetzt und sind ein trauriges Beispiel dafür, dass die Geschichte zwar fortschreitet, aber nicht unbedingt humaner wird. Allerdings gibt es in der derzeitigen Nachrichtenlage genügend Krisenherde oder Krisenpersonen um ganze Wochenprogramme zu füllen. Aus diesem Grund werden Gedenktage für Themen eingerichtet, damit an diesen Tagen die allgemeineren Probleme auch an die Öffentlichkeit gebracht werden können. Ein solcher Gedenktag ist der Red Hand Day, der am Sonntag den 12. Februar begangen wird. Wir sprachen aus diesem Anlass mit Frank Mischo von der KinderNotHilfe und wollten als erstes wissen, was der Anlass für den Red Hand Day ist.