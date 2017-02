Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 13. – 19. Februar 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 13. Februar 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus zum Thema Ernährung und zum UNO-Jahr der Hülsenfrüchte als universelles Nahrungsmittel

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit der Sendung des Münchner Forums, dem Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfragen.

20.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee

21.00 Uhr: die türkisch-deutsche Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus



MONTAG, 13. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Unser Thema der Woche ist diesmal „Die bayerische Verfassung“

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur mit Politischer Kunst und Kultur

03.00 Uhr: Literaturverhör mit der Sendung des Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Jazz und Spass verträgt sich das? Dieser Frage ist das Jazzmuseum auf der 92.4 nachgegangen und präsentiert in seiner Februar-Faschings-Show die Antwort. Ja: Jazz, das war auch mal ein Teil des Show-Geschäfts. Und Jazzer erlaubten, dass man über sie lachte.

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit Aufstand FM

11:00 Uhr: Im Ökomagazin Rainbow hören Sie die Sendung von David gegen Goliath

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit der Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit – Es wird u. a. um das feministische Rollback und die weltweiten Frauenmärsche gehen sowie um die Auswirkungen von deutschen Waffenexporten auf Frauen.

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

15.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DIENSTAG, 14. Februar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit Inside USA

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios aus Deutschland und der Welt

21.00 Uhr: Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion

DIENSTAG, 14. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus zum Thema Ernährung und zum UNO-Jahr der Hülsenfrüchte als universelles Nahrungsmittel

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit der Sendung des Münchner Forums, dem Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfragen.

03.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee

04.00 Uhr: die türkisch-deutsche Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt – Thema: Zwischen „Ein bißchen Frieden“ und „Lili Marleen“: Politisches in der heilen Welt des Schlagers

11.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Sendung des Lets-Tauschring München

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus zum Thema Ernährung und zum UNO-Jahr der Hülsenfrüchte als universelles Nahrungsmittel

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und mehr

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

MITTWOCH, 15. Februar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt mit dem LORA-Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Bündnis Bezahlbares Wohen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung des Bundes für Geistesfreiheit und dem Freigeistergespräch.

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das HörerInnen-Gespräch bei LORA.

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

MITTWOCH, 15. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit Inside USA

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios aus Deutschland und der Welt

04.00 Uhr: Griechisches Haus

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Note Balkana

06.00 Uhr: Fusion

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner ver.di-Frauen – Diesmal geht es um die Arbeitsbedingungen in den Kliniken. Die Krankenhausbeschäftigten fordern Entlastung. Zu Gast sind: Cäcilie Weis, Mitglied des Kampangenrat „Entlastungstarifvertrag“ und Betriebsrätin bei den Städt. Kliniken und Ingrid Greif, Betriebsrätin bei den Städt. Kliniken.

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur mit Politischer Kunst und Kultur

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Jazz und Spass verträgt sich das? Dieser Frage ist das Jazzmuseum auf der 92.4 nachgegangen und präsentiert in seiner Februar-Faschings-Show die Antwort. Ja: Jazz, das war auch mal ein Teil des Show-Geschäfts. Und Jazzer erlaubten, dass man über sie lachte.

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DONNERSTAG, 16. Februar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Kofra, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation – Thema „Die Sexkäufer im Fokus“: Dr. Inge Kleine spricht „Zur deutschen Forschung über Freier“ und Hennes Doltze von der Salvation Army (Heilsarmee) aus Kanada spricht über die Arbeit mit Freiern in einem Interventionsprogramm. Im Gegensatz zu Deutschland ist der Kauf (und bereits der Versuch des Kaufes) in Kanada strafbar.

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung des Bund Naturschutz München

20.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit Musik aus den Anden und Peru

DONNERSTAG, 09. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt mit dem LORA-Sport

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Bündnis Bezahlbares Wohen

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung des Bundes für Geistesfreiheit und dem Freigeistergespräch.

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das HörerInnen-Gespräch bei LORA.

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung des Bundes für Geistesfreiheit und dem Freigeistergespräch.

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: die türkisch-deutsche Redaktion

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit mit der Redaktion Exotus

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

FREITAG, 16. Februar 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Wochenrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LIVEÜBERTRAGUNG VON DER INTERNATIONALEN FRIEDENSKONFERENZ

mit Daniela Dahn (Publizistin und Autorin) über „Kooperation oder Konfrontation mit Russland?“, mit Harald Welzer (Soziologe, FUTURZWEI- Stiftung Zukunftsfähigkeit) über die Frage „Wie werden wir zukunftsfähig angesichts andauernder Kriege und Umweltzerstörung?“ und Elsa Rassbach (US-Bürgerin in Deutschland, Filmemacherin und Journalistin) über das Thema „Gewaltfrei gegen Drohnenkrieg

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Jazz & und More

FREITAG, 17. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Kofra, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation – Thema „Die Sexkäufer im Fokus“: Dr. Inge Kleine spricht „Zur deutschen Forschung über Freier“ und Hennes Doltze von der Salvation Army (Heilsarmee) aus Kanada spricht über die Arbeit mit Freiern in einem Interventionsprogramm. Im Gegensatz zu Deutschland ist der Kauf (und bereits der Versuch des Kaufes) in Kanada strafbar.

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung des Bund Naturschutz München

03.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

04.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit Musik aus den Anden und Peru

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Kofra, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation – Thema „Die Sexkäufer im Fokus“: Dr. Inge Kleine spricht „Zur deutschen Forschung über Freier“ und Hennes Doltze von der Salvation Army (Heilsarmee) aus Kanada spricht über die Arbeit mit Freiern in einem Interventionsprogramm. Im Gegensatz zu Deutschland ist der Kauf (und bereits der Versuch des Kaufes) in Kanada strafbar.

10.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit der Sendung des Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Griechisches Haus

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

SAMSTAG, 18. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

——————————————————————————————————————————————————-

SONNTAG, 19. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche