Die Lage der Menschenrechte auf den Philippinen unter Duterte

Nicht nur Krieg gegen Drogen, auch die Lage der indigenen Bevölkerung, der Konflikt mit den Maoistischen Guerillas und die geopolitische Neuorientierung sind ein Thema.

Inselparadies und zwölftgrößtes Land nach Einwohnerzahlen. Die Philippinen waren über lange Zeit ein beliebtes Reiseziel. Jetzt beherrscht ähnlich wie in den USA ein über 70 jähriger Mann mit markigen Worten die Schlagzeilen. Nur dass auf den Philippinen gerade eben massenhaft Menschen ohne jegliches rechtsstaatliches Verfahren hingerichtet und eingesperrt werden. Gegen Duterte, den Präsidenten der Philippinen, erscheint selbst Trump an der Rechtsstaatlichkeit festzuhalten. Wir sprachen mit dem Koordinator des Aktionsbündnis Menschenrechte Philippinen, Johannes Icking, der letzte Woche noch direkt vor Ort war und wollten von ihm wissen was er dort gemacht hat.