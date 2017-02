Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 20. – 26. Februar 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 20. Februar 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit Cogito, unserer philosophischen Sendung – Thema: Soll man umweltunfreundlichen Konsum verhindern

20.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums – Thema: Orte des Wandels – Veränderungen geschehen längst – vor Ort.

21.00 Uhr: die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Folkfenster



MONTAG, 20. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Wochenrückblick

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: MITSCHNITT VON DER INTERNATIONALEN FRIEDENSKONFERENZ

mit Daniela Dahn (Publizistin und Autorin) über „Kooperation oder Konfrontation mit Russland?“, mit Fabian Scheidler über sein Buch „Das Ende der Megamaschine“ und Elsa Rassbach (US-Bürgerin in Deutschland, Filmemacherin und Journalistin) über das Thema „Gewaltfrei gegen Drohnenkrieg

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Jazz & und More

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit Inside USA

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung des Bund Naturschutz München

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Note Balkana

15.00 Uhr: Fusion

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DIENSTAG, 21. Februar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit einer Diskussionssendung zum Thema „Hilfsmittelbeschaffung bei Menschen mit Behinderung“

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der Gesellschaft für bedrohte Völker – Thema: Die Uiguren – das Volk aus Dzhungaria, Kashgaria und der Wüste Taklamakan, zwischen den Bergen Altai, Tianschan, Pamir und Kunlun

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

21.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

DIENSTAG, 21. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit Cogito, unserer philosophischen Sendung – Thema: Soll man umweltunfreundlichen Konsum verhindern

03.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums – Thema: Orte des Wandels – Veränderungen geschehen längst – vor Ort.

04.00 Uhr: die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Folkfenster

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit dem LORA-Sport

11.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Bajo el Cielo de América Latina, Musik aus den Anden und Peru

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

MITTWOCH, 22. Februar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit dem Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung ISW

21.00 Uhr: Sind wir auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft? Thema: Inklusion und Kultur

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Kassiopeia am Morgen

MITTWOCH, 22. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit einer Diskussionssendung zum Thema „Hilfsmittelbeschaffung bei Menschen mit Behinderung“

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der Gesellschaft für bedrohte Völker – Thema: Die Uiguren – das Volk aus Dzhungaria, Kashgaria und der Wüste Taklamakan, zwischen den Bergen Altai, Tianschan, Pamir und Kunlun

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

04.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Musical Dreams

06.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Bündnis Bezahlbares Wohnen

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: Ausschnitte von der Internationalen Friedenskonferenz

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der Gesellschaft für bedrohte Völker – Thema: Die Uiguren – das Volk aus Dzhungaria, Kashgaria und der Wüste Taklamakan, zwischen den Bergen Altai, Tianschan, Pamir und Kunlun

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Jazz & und More

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DONNERSTAG, 23. Februar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung der Suchthotline – Themen: 1. Rückfall – Interview mit Christoph Teich (Dipl. Sozialpäd. FH) Lehrtherapeut für Gestalttherapie und Leiter des Beratungs- und Therapiezentrums TAL 19, München. 2. Risikoreduzierung durch e-Zigarette? 3. Mediensucht – Hilfe für Betroffene und Angehörige.

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung von Pro Regenwald

20.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das HIV-Inforadio der Münchner Aidshilfe

21.00 Uhr: Aktuelle Ausstellungen in der lokalen Kulturszene sowie ein Besuch im Puuuradies

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Crossover

DONNERSTAG, 23. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit dem Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung ISW

04.00 Uhr: Sind wir auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft? Thema: Inklusion und Kultur

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Kassiopeia am Morgen

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit dem Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung ISW

10.00 Uhr: Sind wir auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft? Thema: Inklusion und Kultur

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: die türkisch-deutsche Redaktion

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Folkfenster

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

FREITAG, 24. Februar 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Medienspiegel

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

20.00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

FREITAG, 24. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung der Suchthotline – Themen: 1. Rückfall – Interview mit Christoph Teich (Dipl. Sozialpäd. FH) Lehrtherapeut für Gestalttherapie und Leiter des Beratungs- und Therapiezentrums TAL 19, München. 2. Risikoreduzierung durch e-Zigarette? 3. Mediensucht – Hilfe für Betroffene und Angehörige.

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung von Pro Regenwald

03.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das HIV-Inforadio der Münchner Aidshilfe

04.00 Uhr: Aktuelle Ausstellungen in der lokalen Kulturszene sowie ein Besuch im Puuuradies

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Crossover

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung der Suchthotline – Themen: 1. Rückfall – Interview mit Christoph Teich (Dipl. Sozialpäd. FH) Lehrtherapeut für Gestalttherapie und Leiter des Beratungs- und Therapiezentrums TAL 19, München. 2. Risikoreduzierung durch e-Zigarette? 3. Mediensucht – Hilfe für Betroffene und Angehörige.

10.00 Uhr: Aktuelle Ausstellungen in der lokalen Kulturszene sowie ein Besuch im Puuuradies

11:00 Uhr: Ausschnitte von der Internationalen Friedenskonferenz

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Kassiopeia am Morgen

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

SAMSTAG, 25. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

——————————————————————————————————————————————————-

SONNTAG, 26. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche