Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 27. Februar bis 5. März 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 27. Februar 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit „1984“, die Sendung mit dem großen Bruder gegen Überwachungswahn und Datenkraken

20.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums – Thema: Orte des Wandels – Veränderungen geschehen längst – vor Ort.

21.00 Uhr: die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Musik- und Kultursendung „Unruhe in der Provinz“



MONTAG, 27. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Medienspiegel

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur – mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

03.00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit einer Diskussionssendung zum Thema „Hilfsmittelbeschaffung bei Menschen mit Behinderung“

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung von Pro Regenwald

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums – Thema: Orte des Wandels – Veränderungen geschehen längst – vor Ort.

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Musical Dreams

15.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DIENSTAG, 28. Februar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit den Naturfreunden München

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit Panafrika

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Redakcija Polonium

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Munich Masala

23.00 Uhr: Hillbilly

DIENSTAG, 28. Februar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit „1984“, die Sendung mit dem großen Bruder gegen Überwachungswahn und Datenkraken

20.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums – Thema: Orte des Wandels – Veränderungen geschehen längst – vor Ort.

21.00 Uhr: die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Musik- und Kultursendung „Unruhe in der Provinz“

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz

11.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Crossover

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

MITTWOCH, 01. März 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt mit Bildung – Thema: Analog und digital – Lernorte in einer inklusiven Bildungslandschaft

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung von Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Gender und MINT, wie passt das denn zusammen? Bei dem Vortrag von Prof. Helene Götschel wird erklärt, was eine Gender Betrachtung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu tun hat?

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

MITTWOCH, 01. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit den Naturfreunden München

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit Panafrika

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

04.00 Uhr: Redakcija Polonium

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Munich Masala

06.00 Uhr: Hillbilly

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur – mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit Panafrika

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DONNERSTAG, 02. März 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit Aufstand FM

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik und dem Tierschutztheater

20.00 Uhr: Leib und Seele mit dem Beetgeflüster mit einem Rückblick auf das Saatgutfestival am Ökologischen Bildungszentrum

21.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

DONNERSTAG, 02. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit dem Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung ISW

04.00 Uhr: Sind wir auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft? Thema: Inklusion und Kultur

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Kassiopeia am Morgen

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit dem Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung ISW

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: die türkisch-deutsche Redaktion

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Musik- und Kultursendung „Unruhe in der Provinz“

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

FREITAG, 03. März 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir stellen unter anderem das Programm der White Box im Werksviertel vor

20.00 Uhr: Literaturverhör mit H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit dem Jazz-Panaroma

FREITAG, 03. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit Aufstand FM

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik und dem Tierschutztheater

03.00 Uhr: Leib und Seele mit dem Beetgeflüster mit einem Rückblick auf das Saatgutfestival am Ökologischen Bildungszentrum

04.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit Aufstand FM

10.00 Uhr: Uferlos – schwullesbisches Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Redakcija Polonium

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

SAMSTAG, 04. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

——————————————————————————————————————————————————-

SONNTAG, 05. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche