Neue Deutsche Welle und mehr … bei …

Gery’s + Tary’s Favourites ...

immer am 4. Sonntag im Monat von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr bei LoRa München.

Der 4. Sonntag im Monat fällt diesmal auf den Faschingssonntag,

Wir spielen diesmal eine Mischung aus Liedern, die in der Hochphase der Neuen Deutschen Welle (1979 bis 1985) entstanden sind.

–

Mit dabei sind United Balls, UKW, Hubert Kah, Ideal, Extrabreit und viele mehr. [Foto: Dieter Sz]

Also:

Gery’s + Tary’s Favourites am kommenden Sonntag, um 14:00 Uhr auf LoRa München,

LoRA München ist am Wochenende hörbar

– auf DAB+ (Kanal 11C) und im

– im Internet Live Stream http://www.lora924.de -> Hör-Bar -> Live stream

Die Sendung kann man dann noch 7 Tage nachhören oder sich runterladen und dann nachhören, wann man will von der Podcast Seite http://podcast.lora924.de/publisher/episode_feed/all.xml

bzw. http://lora-podpub.rhcloud.com/publisher/category_feed/12/musik-ohne-heimat-bezug.xml

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de, am besten mit cc an uns gery.tary@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary