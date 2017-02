Veranstaltungstipps für Samstag bis Rosenmontag – ganz ohne Konfetti!

Samstag

Im Feierwerk Orangehouse können Sie um 20 Uhr ein Konzert von der Band „Bleu Roi“ der Schweizer Sängerin Jennifer Jans und ihren Begleitern sehen. Sie ist maßgebend vom „nordischen Klang“ und Künstlern wie José González, Sigur Rós und Bon Iver beeinflusst.

Zur selben Zeit hätten wir noch die Premiere des Theaterstückes: “Im Auftrag des Herrn“ nach Texten von Tom Waits im Metropoltheater.

Um 20 Uhr kommt ein Urvieh auf die Bühne der Lach und Schieß „Der siebte Tag- Ein Erschöpfungs-Bericht“ von Sigi Zimmerschied.

Eine Japanerin und ihre Jungs aus New York: Wer Lust auf Elektronischen Indierock von Mitski hat, der sollte um 20 Uhr 30 im Milla sein.

Jetzt noch ein Tipp an alle Jazz-Fans: Um 21 Uhr Im Jazzclub Unterfahrt im Einstein tritt der Jazzgitarrist Ferenc Snétberger auf, der besonders bekannt für seine Improvisationen und sein Genre überschreitendes Spiel ist.

Sonntag

Um 12 Uhr beginnt in der Mohr Villa das Mongolische Neujahrsfest mit Speisen, Tanz und Musik, Trachten und einer echten Jurte im Garten.

In der Pasinger Fabrik steht um 18 Uhr ein Gitarrenkonzert mit dem Duo Françaix an, das sind Isabella Selder und Eliška Lenhartová. Sie spielen Werke von zeitgenössischen Komponisten wie Jean Françaix oder Feliu Gasull und Bearbeitungen spanischer Klaviermusik

Um 20 Uhr beginnt der Vortrag eines Nerds im Lustspielhaus. Zu Gast Wigald Boning.

Und im Strom spielen um 20 Uhr 30 die „Russian Circles“ starken experimentellen Noiserock aus Chicago.

Wer gerne einen Dokumentarfilm über Flüchtlinge im Mittelmeer sehen will, für den ist „Havarie“ um 21 Uhr im Filmmuseum genau das Richtige.(OmeU)

Montag

Alle die, die sich in das bunte Treiben in der Fußgängerzone stürzen wollen, können das mit gutem Gewissen machen, da die Rassisten von Pegida gegenüber dem Rosenmontag kapituliert haben. Und man sich ihnen deswegen nicht in den Weg stellen muss.

Kabarett am Montag: Gunkl und Harald Lesch bespielen ab 20 Uhr das Lustspielhaus über Physik und Philosophie: „ Anfänge und alles was nicht eins ist“.

Wer klassische Trompetenmusik hören will für den ist das „Sammelsurium für Trompeten“ um 20 Uhr im Kulturzentrum Schwere Reiter genau das Richtige.

Faschingsmusik ohne Fasching? Das gibt´s nur bei „Unsere Lieblinge“ um 20 Uhr im Ruffini.

Und um 20 Uhr 30 im Milla können wir eindringliche langsame Melodien vom begnadeten Singer/Songwriter Andy Shauf aus Kanada hören-einfach nur schön – und pappnasenfrei.