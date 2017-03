In der heutigen Sendung sind zu Gast Milosz Zurawski vom Portal glosemigracji.pl und Marcin Gall, Vorsitzender des Internationalen Vereins gegen die Diskriminierung von Kindern in Deutschland e.V. (www.dyskryminacja-berlin.de). Wir sprechen über die Probleme polnischer Familien mit den deutschen Jugendämtern und die aktuelle Lage der Polonia. Wiederholung am Freitag, den 3.3.2017 um 13 Uhr auf DAB+ und im livestream.