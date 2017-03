Am Donnerstag und am Freitag gibt es für Kids von 6- 13 J. eine „Fetzengaudi“; so heißen die Kinderferienparties, die von 9:45 und 16:00 in der städtischen Dreifachturnhalle in der Arnulfstr.270 abgehen sollen.

Jugendlichen ab 13J. soll in der Pinakothek der Moderne von 15:00 bis 17:30 moderne Kunst spielerisch und ohne professorales Gehabe nähergebracht werden. Anmeldung unter Tel: 23805-198.

Für Studenten, die lieber gemeinsam mit Getränken und Snacks statt einsam im stillen Kämmerlein arbeiten, findet im „Lehrturm“ von 16 -23 Uhr die „Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten“ statt. Außer netter Atmosphäre gibts auch Beratung. Ob da eine Nacht ausreicht?

Eine Ausstellung mit dem Namen „Kamishibai Impressionen“ hat um 19 Uhr im Erdgeschoss der Freimanner Mohrvilla Vernissage. Gezeigt werden kleine Bildergeschichten, die von Kindern aus der Einrichtung erzählt und gemalt wurden.

Im Rahmenprogramm zum Equal-Pay-Day 2017 läuft um 19:30 in der Hochschule für Film und Fernsehen der Film „“We want5 Sex“ über die Fordfrauen in Degenham. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter „ muenchenwebgrrls.de“ wird gebeten. (bitte buchstabieren: g r r l s)

und im Kulturhaus Neuperlach wird um 19:30 bei freiem Eintritt der skurile Spielfilm „Toni Erdmann“ gezeigt, der am Sonntag haarscharf an einem Oscar vorbeigeschrammt ist.