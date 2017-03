„Judith Butler – Hass spricht“, so heißt der Vortrag von Tuan Tran, den Sie morgen um 18 Uhr im Gasteig hören können. Die Philosophin Judith Butler geht in ihren Büchern der Frage nach, welcher Mechanismus hinter dem verletzenden Sprechen steckt. Wenn Politikerinnen und Politiker »hate speech« benutzen, vermitteln sie nicht nur ein Hassgefühl, sondern stellen damit auch einen verletzenden Akt dar. An aktuellen Hassreden wird dieser Mechanismus von Tuan Tran verdeutlicht. Morgen um 18 Uhr im Gasteig.

Schwul leben in Berg am Laim – so heißt das offene Treffen der neuen Initiative zur sozialen, politischen und kulturellen Vernetzung für schwule Interessenten aller Generationen. Jeden 1. Freitag im Monat. Los geht’s um 19.00 Uhr im Stadtteilladen „Baum 20“ in der Baumkirchenerstr. 20.

Eine Persönliche Beratung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, gesetzlichen Neuregelungen erhalten sie im Gesundheitsladen von 10:00 – 13:00 Uhr in der Waltherstr. 16a.