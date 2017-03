Liste dringend benötigter Antibiotika erstellt: WHO sagt resistenten Erregern den Kampf an

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Dienstag eine Liste der zwölf gefährlichsten Bakteriengruppen veröffentlicht, die gegen die gängigen Antibiotika resistent sind. Gleichzeitig fordert die WHO neue Antibiotika zu entwickeln.

Christian Wagner Ahlfs von der Buko-Pharmakampagne begrüßt, dass die WHO das Heft des Handelns nun in die Hand genommen tat, denn der Markt habe bisher weitgehend versagt. Wir haben darüber mit Wagner-Ahlfs gesprochen und wollten zunächst von ihm wissen, was das für Folgen hat, wenn die gängigen Antibiotika nicht mehr wirken.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter www.bukopharma.de