Veranstaltungstipps

Samstag

Im Rahmen der Eröffnung der neuen Filiale der Münchner Volkshochschule in der Einsteinstr.28 werden angeboten: U.a.um 10 und 17 Uhr.

Ab Viertel vor 6 zeigt das Werkstattkino die Oscar-nominierten Kurzfilme. Gebärdensprache zum Kennenlernenund um 19 Uhr ein Science-Slam zu den Anfängen der Wissenschaft.

Die Kaktus-Preisträger 2016, Nektarios Vlachopoulosund Falk Pflücker, stellen sich in der Drehleier ab 20 Uhr vor.

Rap aus Rostock bieten in der Kranhalle Waving the Guns ab 20 Uhr, während die erste Runde des Sprungbrettwettbewerbs ab 20 Uhr 30 im Orangehouse mit folgenden Bands beschlossen wird: Anna, Beta, Stella Sezon und Manu.

Einer der im rahmen der Münchner Frauenfilmtage gezeigtem Werke ist Sonita, entstanden im Iran 2015, über eine in Teheran lebenden Afghanin, die HipHop-Star werden will, während ihre Mama in Afghanistan für sie den Bräutigam aussucht. Um 21 Uhr, im Kino im Einstein.

Sonntagabend

Preisträgerin des Jazz.Award und um 11 Uhr Belohnung für frühes Aufstehen in der BMW-Welt: Die als Tochter malaysischer Einwanderer in Westaustralien aufgewachsene und so virtuos Bass spielende Linda Oh.

Ganz stark: Josef Hader in der Rolle als gefeuerter manischer Musikkritiker in “Wilde Maus“, zu sehen auch ab 11 im Werkstattkino.

Um 19 Uhr beginnt im Karmelitersaal „Singen für die Freiheit“, ein Gesprächskonzert mit dem Syrischen Friedenschor.

Die Brettl-Bühne im Münchner Künstlerhaus lädt ab halb acht zu einem Georg Kreisler – Abend.

Und um halb 9 beginnt die Verleihung des Volksmusikpreises im Fraunhofertheater, nominiert sind Tanzhausgeiger, Großstadtboazn und die Wonnebeats, alle sicher auch zu hören.

Montag…

Um 18 Uhr zeigt das Werkstattkino World`s Apart, drei Liebesgeschichten inmitten der griechischen ökonomischen Katastrophe…

treffen sich unsere Deutschländer-Würstchen von Pegida um 7 : Am Marienolatz, Deínen Protest inklusive? Dann rennen die dumm rum und um 10 sind se wieder da.

Um 8 beginnt im Ruffini das Konzert der syrisch bayrischen Connection A.E.R.A. mit Oud, Viola und allerhand Schlag- und Trommelwerk.

Im Literaturhaus ab 20 Uhr:Poetry & Parade, eine Petryperformasncereihe mit Jaromir Konecny und Frank Klöten als Einlader, diesmal als Künstler: der Müller Johannes, Elena Anais und Seb Krämer. Gute Unterhaltung!