Das Eine Welt Haus präsentiert die WANDERAUSSTELLUNG KLIMAWANDEL : EINE GLOBAL HERAUSFORDERUNG. Der amerikanische Naturfotograf Gary Braasch bringt uns den globalen Klimawandel vor Ort, indem er in seinen Bildern die Dramatik und Möglichkeiten des Klimawandels vor Augen führt. Braasch ist einer der ersten Fotografen, der den Klimawandel weltweit dokumentiert. Seit 40 Jahren bereist er die Welt, um die Ursachen, Auswirkungen und Lösungsmöglichkeiten des Klimawandels in Fotos festzuhalten.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlinger Str. 7 Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

Von Kühen, Pferden Metzgern und Viehhändlern: Die Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt lädt ein zu Vortrag und Ausstellung mit historischem Bild- und Filmmaterial. Der historische Schlachthof wird lebendig im Bahnwärter Thiel in der Tumblinger Straße 29 um 19.30 Uhr.

Das Werkstattkino in der Fraunhoferstraße zeigt CERTAIN WOMEN, einen US-Spielfilm über die verknüpften Geschichten von vier Frauen in Montana. Gezeigt wird der Film sowohl um 18.00 wie auch um 20:15 Uhr.