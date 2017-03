Das Eine Welt Haus präsentiert die WANDERAUSSTELLUNG KLIMAWANDEL : EINE GLOBALE HERAUSFORDERUNG. Der amerikanische Naturfotograf Gary Braasch bringt uns den globalen Klimawandel vor Ort, indem er in seinen Bildern die Dramatik und Möglichkeiten des Klimawandels vor Augen führt. Braasch ist einer der ersten Fotografen, der den Klimawandel weltweit dokumentiert. Seit 40 Jahren bereist er die Welt, um die Ursachen, Auswirkungen und Lösungsmöglichkeiten des Klimawandels in Fotos festzuhalten.

Ebenfalls im Eine-Welt-Haus: „Der Fußballfan und seine Kultur: Roh, randalierend, rassistisch – also sittlich intakt“: der Arbeitskreis Gegenargumente lädt ein zum Diskussionsabend. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Zum morgigen EQUAL PAY DAY gibt’s folgende Veranstaltungen:

Im Vorfeld des Equal-Pay-Day stellt sich einmal von 9.30 bis 11.15 Uhr Power_M vor. Bei einem Vortrag zum Thema „Neustart jetzt – wie finde ich nach der Familienpause einen Job, der zu mir passt?“, geht es um das Unterstützungsangebot von Power_M und nützliche Tipps. In der Frauenakademie München, Anmeldung unter power-m@frauenakademie.de.

Im KAB-Bildungswerk referiert Martina Helbing, Projektleiterin bei power_m in der Frauenakademie und ver.di Frauen München über die „Schöne digitale Arbeitswelt –sind Frauen die Gewinnerinnen? Beginn ist um 18.00 Uhr.

Und letzendlich wird um 18.30 Uhr anlässlich des heutigen internationalen Frauentags der Film: „Suffragette – Taten statt Worte“ gezeigt. Bei Siaf in der Sedanstraße.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.

Das Filmmuseum am Jakobsplatz zeigt um 19.00 Uhr SALT AND FIRE von Werner Herzog. Erzählt wird von einer mysteriösen Geiselnahme. Die Leiterin einer wissenschaftlichen Delegation wird mit zwei blinden Jungen in einer gigantischen Salzwüste in Bolivien ausgesetzt.