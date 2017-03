Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 13. bis 19. März 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 13. März 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus – Vortrag und Ausstellungseröffnung im Eine-Welt-Haus zum Klimawandel

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit der Sendung des Münchner Forums, dem Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfragen – Thema: Zukunftsperspektiven urbaner Mobilität mit Christian Stupka. Er stellt das Mobilitätskonzept Domagkpark vor

20.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee mit einem Vortrag von Richard Wolff über die „Trumponomics“

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus



MONTAG, 13. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Aktuelles Thema der Woche

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

03.00 Uhr: Literaturverhör mit der Sendung des Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Thema: Neunzig Jahre und kein bisschen leise. Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert eine Hommage an Toni Bennett – garniert mit allerlei swingenden Meisterwerken von Goodman bis zu Basie .

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Sind wir auf dem Weg in die inklusive Gesellschaft? Diesmal gehts um Barrierefreiheit

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK) – Thema: „Unruhige Zeiten – steht das internationale System vor dem Kollaps?“. Fabian Scheidler, freier Autor und Journalist, hielt bei der Münchner Friedenskonferenz einen Vortrag unter dem Titel „Risse in der Megamaschine – Systemisches Chaos und Wege zu einer gerechteren Weltordnung“.

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

15.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

DIENSTAG, 14. März 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit der arabischen Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion

DIENSTAG, 14. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus – Vortrag und Ausstellungseröffnung im Eine-Welt-Haus zum Klimawandel

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit der Sendung des Münchner Forums, dem Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfragen – Thema: Zukunftsperspektiven urbaner Mobilität mit Christian Stupka. Er stellt das Mobilitätskonzept Domagkpark vor

03.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee mit einem Vortrag von Richard Wolff über die „Trumponomics“

04.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt – Im Nachhall der Revolutionswerkstatt, die von Januar bis Februar in der Sendlinger Kulturwerkstatt stattgefunden hatte, bringt die Soziale Welt einen Mitschnitt aus einer szenischen Lesung zum Leben und Werk von Zenzl und Erich Mühsam.

11.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das Inforadio Barrierefrei für Menschen mit und ohne Behinderung

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus – Vortrag und Ausstellungseröffnung im Eine-Welt-Haus zum Klimawandel

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und mehr

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

MITTWOCH, 15. März 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum – wer Fragen hat zum Mietrecht oder Ärger mit dem Vermieter, kann in der Sendung anrufen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung von Pro Familia

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

MITTWOCH, 15. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit der arabischen Redaktion

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

04.00 Uhr: Griechisches Haus

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Note Balkana

06.00 Uhr: Fusion

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner ver.di-Frauen – Thema:Rente muss zum leben reichen: Zu Gast Dr. Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs Sozialpolitik im Interview. Diskussion über Altersarmut von Frauen: ver.di mit Susanne Schönwälder, Geschäftsführerin KAB-Diözesanverband München und Freising e. V.

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Thema: Neunzig Jahre und kein bisschen leise. Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert eine Hommage an Toni Bennett – garniert mit allerlei swingenden Meisterwerken von Goodman bis zu Basie

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

DONNERSTAG, 16. März 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit der Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung des Bund Naturschutz München

20.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit Bajo el Cielo de América Latina, Musik aus den Anden und Peru

DONNERSTAG, 16. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum – wer Fragen hat zum Mietrecht oder Ärger mit dem Vermieter, kann in der Sendung anrufen

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung von Pro Familia

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung von Pro Familia

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: die türkisch-deutsche Redaktion

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

FREITAG, 17. März 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Wochenrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir fahren ins „blaue Land“, genauer gesagt nach Penzberg ins Museum Campendonk und nach Kochel ins Franz Marc Museum

20.00 Uhr: Literaturverhör mit der Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and More

FREITAG, 17. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit der Gaudiwelle

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung des Bund Naturschutz München

03.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

04.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit Bajo el Cielo de América Latina, Musik aus den Anden und Peru

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit der Gaudiwelle

10.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit H wie Hörspiel

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Griechisches Haus

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

SAMSTAG, 18. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

SONNTAG, 19. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche