das Filmmuseum bringt in der Reihe Open Scene um 19h: Haymatloz — Exil in der Türkei (TürkmdtU) von Eren Osnoz aus dem Jahr 2015. Ein Dokumentarfilm über die Professoren, die nach der Machtergreifung der Nazis in die Türkei flüchteten.

„Wir sind jung. Wir sind stark.“ Nach dem Film von Burhan Qurbani gibt es im Marstall Theater zu sehen um 19h.

Das Metropoltheater in Freimann zeigt um 20h: „Über die Kunst, seinen Chef anzusprechen und ihn…“ um eine Gehaltserhöhung zu bitten, von Georges Perec.

Sigi Zimmerschied kann man, muss man erleben im Frauenhofer um 20.30h mit seiner Satire „Der siebte Tag — Ein Erschöpfungsbericht“.

Im Rahmen der Aktionstage im Westend Migration bewegt die Stadt diskutieren Florian Kraus vom Bezirksausschuss Westend mit Hamado Dipama und Feyza Palecek über: War da was mit Anti-Rassismus? Wo? Im Bürgerheim Westend in der Bergmannstr 33 um 18.30h. Eintritt frei