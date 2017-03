Engländer spielen für Frankreich

Holländer für Deutschland

… nicht bei der Fußball EM sondern bei

Gery’s + Tary’s Favourites … immer am 4. Sonntag im Monat von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr bei LoRa München.

Diesmal am Sonntag, ,

… spielen wir Lieder, die ein Land oder einen Kontinent im Titel tragen.

Bei unserer Mischung von Liedern aus sechs Jahrzehnten Pop bis Hardrock sind dabei

AC/DC, Golden Earring, Tears For Fears, Heart, Europe und viele mehr.

Also:

Gery’s + Tary’s Favourites am kommenden Sonntag, um 14:00 Uhr auf LoRa München ,

LoRA München ist am Wochenende hörbar

– auf DAB+ (Kanal 11C) und im

Die Sendung kann man dann noch 7 Tage nachhören oder sich runterladen und dann nachhören, wann man will

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de , am besten mit cc an uns gery.tary@gmx.com