Veranstaltungen Samstag bis Montag

Samstag

In der BMW-Welt kann man sich um 17:00 Uhr den Vortrag mit dem Titel „Alle für Wasser – Wasser für alle“ der Viva con Agua Stiftung anhören. Eine Veranstaltung der Reihe MünchnerStiftungsFrühling.

Die 7. Temelin Konferenz findet ab 10:00 Uhr im eine-Welt-Haus statt. Internationale Experten wie zum Beispiel Sylvia Kotting-Uhl, Atomexpertin der grünen Bundestagsfraktion diskutieren über die Abschaltung des Atomkraftwerks Temelin.

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus bieten um 3 im „Das Lithotzky“ einen Vortrag mit VertreterInnen der Seenot-Rettungsorganisation Sea Eye und der psycho-sozialen Beratung Refugio München. Man stellt sich die Frage: „Geflüchtet. Gerettet! Und dann?“

In St. Johann-Baptist beginnt um 20:00 Uhr die Premiere der Tanzperfomance „Totentanz (dance macabre)“. Mit Tanz, Musik und dem Schauspieler Gerd Lohmeyer als personifiziertem Tod .

Im Import-Export gibt es ab 21:00 Uhr Greek-Punk mit einer Mischung aus Punk und Rembetiko auf die Ohren, mit den Grexits, einem Who-Is-Who-Bandmonster der Münchner-Indieprominenz

Sonntag

Im Rahmen der Aktionstage im Westend „Migration bewegt die Stadt“

lädt das Wirtshaus „Zum Ganghofer“ in der Ganghoferstr. 9 um 20:00 Uhr zum Poetry-Slam ein. Die Wortschlacht liefern sich u.a. Georg „Grög!“ Eggers, Katrin Freiburghaus und Volker Keidel.

Die Türkischen Filmtage im Gasteig neigen sich dem Ende zu: Um 14:00 Uhr zeigt der Dokumentarfilm „Asagi yukari Galata – Up and Down Galata“, wie sich das Istanbuler Viertel Galata im Laufe der Zeit verändert.

Und nochmal Istanbul; Die Gezi-Park-Proteste, die Volksaufstände in Istanbul vom Sommer 2013 bieten Stoff für viele persönliche Geschichten, die in der Literatur aufgearbeitet wurden. Im Carl-Amery-Saal gibt es um 18:00 Uhr eine Lesung dazu aus Emrah Serbes Roman „Deliduman“.

In der Unterfahrt gibt es um 21:00 Uhr den Jazz-Trompeter Wallace Roney zu hören. U.a. beeinflusst von Miles Davis gilt er als der bedeutendste Trompeter seiner Generation

Wer Lust auf Soul-durchtränkten Electro-Indie-Pop hat, sollte dieses Konzert nicht verpassen: Nick Yume spielt um 21.00 Uhr im Strom. Ihm steht laut in münchen der Titel „bester Newcomer Bayerns“ zu.

Montag

PEGIDA marschiert wieder ab 19:00 Uhr vom Marienplatz weg. Wer nicht will, dass die Frühlingsluft von braunen Parolen durchtränkt wird, kann mit bunten Parolen dagegen halten…

…oder gleich zur Podiumsdiskussion „Was ist eigentlich mit dem Opfern?“ um 19:00 Uhr ins Lost Weekend schauen. Die internationalen Wochen gegen Rassismus bieten Rederaum für Unterstützungsangebote für Betroffene rechtsextremer Gewalt.

Im NS-Dokumentationszentrum gitb es ebenfalls um 19:00 Uhr ein Zeitzeugengespräch mit Henny Brenner, die der Deportation durch die Nazis im Dritten Reich entkommen war. Sie war der Meinung: „Uns kann nur ein großer Angriff retten“

Von wegen sichere Herkunftszonen: Im MAC-Forum des Münchner Flughafens findet um 19:00 Uhr eine Protestkundgebung gegen erneut vorgesehene Abschiebungen von Afghanistan-Flüchtlingen statt.

Beim Attac-Palaver im Eine-Welt-Haus liest der Philosoph Werner Rügemer um 19:30 Uhr aus seinen Essays mit demThema „Bis die Freheit die Welt erleuchtet“.

Wir wünschen allerseits gute Inspirationen und spannende Begegnungen.