Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 27. bis 02. April 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 27. März 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Open Source-Magazin zu den Themen offene Lizenzen, freie Software etc.

20.00 Uhr: LORA International – Thema: Willkommen und was dann? Eine Sendung von und für Geflüchtete

21.00 Uhr: türkisch-deutsche Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus



MONTAG, 27. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

17.00 Uhr: Das Thema: Die Bayerische Verfassung

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

20.00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: der Equal Pay Day und die Lohnungleichheit zwischen Frau und Mann

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tips und Ausschnitte von Vorträgen über das Balkongärtnern, über Genweizen und Hilfe für Bienen

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Musical Dreams

15.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DIENSTAG, 28. März 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem zum Thema neue Mobilitätskonzepte für die Stadt: von Fahrverboten über den Ausbau des ÖPNV bis hin zu Shared Space-Konzepten

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit Panafrika

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Redakcija Polonium

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Munich Masala

23.00 Uhr: Hillbilly

DIENSTAG, 28. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

oo.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Open Source-Magazin zu den Themen offene Lizenzen, freie Software etc.

03.00 Uhr: LORA International – Thema: Willkommen und was dann? Eine Sendung von und für Geflüchtete

04.00 Uhr: türkisch-deutsche Redaktion

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt

11.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das HIV-Inforadio der Münchner Aidshilfe

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und Merengue

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

MITTWOCH, 29. März 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt mit Bewegtes Lernen – Die Redaktion berichtet über „Bayerns beste Gipfelstürmer“, ein Projekt über inklusives Klettern für Kinder und Jugendliche, außerdem über die Münchner Jugendfeuerwehr sowie über einen Aktionstag „Globales Lernen“ für Münchner Schülerinnen und Schüler

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit zum Thema Jugend und Kunst

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Kontraste

MITTWOCH, 29. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem zum Thema neue Mobilitätskonzepte für die Stadt: von Fahrverboten über den Ausbau des ÖPNV bis hin zu Shared Space-Konzepten

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit Panafrika

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

04.00 Uhr: Redakcija Polonium

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Munich Masala

06.00 Uhr: Hillbilly

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Kulturimpuls Grundeinkommen

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur – mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit Panafrika

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DONNERSTAG, 30. März 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit Wissenschaft Kontrovers

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Sondersendung ver.di Gewerkschaftsfrauen – Zu Gast Dr. Astrid Séville, Trägerin des Deutschen Studienpreis der Körber-Stiftung 2016 über die Rhetorik von Alternativlosigkeit und Sachzwang – Warum wir eine demokratische Sprache brauchen. Außerdem wollen wir mit Judith Ammler von Attac und einer Kollegin aus der ver.di Jugend über die Folgen der sogenannten „alternativlosen Politik“ sprechen und was Frau dagegen setzen kann.

20.00 Uhr: Leib und Seele

21.00 Uhr: Wellenreiterinnen – Thema: Frauen schreiben Romane über das Leben zur Zeit der 1920er Jahre (Heidi Rehn, Susanne Goga und Angelika Felenda)

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Reggae Radio

DONNERSTAG, 30. März 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt mit Bewegtes Lernen – Die Redaktion berichtet über „Bayerns beste Gipfelstürmer“, ein Projekt über inklusives Klettern für Kinder und Jugendliche, außerdem über die Münchner Jugendfeuerwehr sowie über einen Aktionstag „Globales Lernen“ für Münchner Schülerinnen und Schüler

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit zum Thema Jugend und Kunst

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Auf Kante genäht

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Kontraste

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Auf Kante genäht

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: die türkisch-deutsche Redaktion

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

FREITAG, 01. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Medienspiegel

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

20.00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

FREITAG, 01. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit Wissenschaft Kontrovers

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Sondersendung ver.di Gewerkschaftsfrauen – Zu Gast Dr. Astrid Séville, Trägerin des Deutschen Studienpreis der Körber-Stiftung 2016 über die Rhetorik von Alternativlosigkeit und Sachzwang – Warum wir eine demokratische Sprache brauchen. Außerdem wollen wir mit Judith Ammler von Attac und einer Kollegin aus der ver.di Jugend über die Folgen der sogenannten „alternativlosen Politik“ sprechen und was Frau dagegen setzen kann.

03.00 Uhr: Leib und Seele

04.00 Uhr: Wellenreiterinnen – Thema: Frauen schreiben Romane über das Leben zur Zeit der 1920er Jahre (Heidi Rehn, Susanne Goga und Angelika Felenda)

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Reggae Radio

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit Wissenschaft Kontrovers

10.00 Uhr: Wellenreiterinnen – Thema: Frauen schreiben Romane über das Leben zur Zeit der 1920er Jahre (Heidi Rehn, Susanne Goga und Angelika Felenda)

11:00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Redakcija Polonium

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Kontraste

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

SAMSTAG, 02. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

——————————————————————————————————————————————————-

SONNTAG, 03. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche