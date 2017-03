Wasserqualität in Bayern nicht ausreichend

Interview mit Marion Ruppaner vom BUND Naturschutz Bayern

Am 22. März 2017 jährt sich zum 25. Mal der Weltwassertag: Für uns ein Grund einen genauen Blick auf die Trinkwasserqualität in Bayern zu werfen. Der Bund Naturschutz Bayern kritisiert die zu hohen Nitratwerte in vielen bayerischen Regierungsbezirken und stellt klare Forderungen an die Gesetzgeber. Mehr dazu von Marion Ruppaner, Agrarreferentin vom BUND Naturschutz Bayern.