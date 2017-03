LORA im B5-Medienmagazin: „Was wird aus Radio Lora? Neuordnung der Frequenz 92,4 in München“

Wir freuen uns, dass schon in der Anmoderation des Beitrags von Thabo Huntgeburth endlich mal aussgesprochen wird, was auf der 92.4 gerade passiert: “ (…) das Rennen werden wohl ultrakonservative Kirchenprogramme wie Radio Horeb machen. Dabei sollten ausdrücklich Bürgerradio-Projekte von Verbänden und Vereinen gestärkt werden.“

Hier ist der Beitrag des Medienmagazins des Bayerischen Rundfunks zum Nachhören: Was wird aus Radio Lora? Neuordnung der Frequenz 92,4 in München vom 26.03.17.

Unsere Stellungnahme findet ihr hier: Enttäuschender Beschluss des Hörfunkausschusses zur Neuvergabe der Sendezeiten

Dietmar Freitsmiedl