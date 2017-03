Im Rahmen der Aktionstage im Westend : Migration bewegt die Stadt, öffnet das Multikulturelle Jugendzentrum Westend in der Westendstr. 66 von 15:00 – 20:00 Uhr seine Türen mit zwei Ausstellungen: einmal »50 Jahre MKJZ« über die Geschichte und Arbeit des Freizeitheims sowie »Ich war noch ein Kind« zum Thema geflüchtete Kinder und Jugendliche. Der Eintritt ist frei.

Und um 19:00 startet die Abschluss Party der Westend – Aktionstage unter dem Motto : Migration ohne Ende. In der Galerie Kö?k, in der Schrenkstr. 8 spielen das COMMUNITY MUSIC ORCHESTER, JISR und die EXPRESS BRASS BAND. Der Eintritt ist ebenfalls frei.

Die Stopgap Dance Company präsentiert das poetische Tanztheater The Enormous Room. Vater und Tochter in einem Raum – verbunden durch die Trauer um einen geliebten Menschen. Wo ? In den KAMMERSPIELEN in der Falckenbergstr. 1 um 20:00 Uhr.



Im Werkstattkino in der Fraunhoferstr. 9 spielen um 20:15 den Dokumentarfilm : Die letzten Männer von Aleppo (OmU)

Die Gründungsmitglieder der Freiwilligen-Organisation „Weißhelme“ in Aleppo, sind gewöhnliche Bürger. Sie sind jedoch die ersten, die ein gerade zerbombtes und zerstörtes Gebäude betreten, um in den Trümmern nach den Lebenszeichen Verschütteter zu suchen. Die drei leben einen zermürbenden Alltag von Einkesselung und Bombardierung – wie die übrigen 350.000 Zivilisten, die nach fünf Jahren Belagerung noch in Aleppo geblieben sind.