Veranstaltungstipps für 1.-3.4., aprilscherzfrei!

Samstag

Um 14 Uhr zu Gast aus Anlass von schon 20 Jahren Münchner Erzählcafe in der Seidlvilla: Dr. Hildegard Kronawitter, Ehefrau des Alt-Oberbürgermeister, Taufpaten der ersten rotgrünen Rathausehe, Linkenschrecks der SPD und Feind der Großkopferten ala Schörghuber…

Vom Irrsinn des lokalpolitischen chinesischen Alltags berichtet der meistdiskutierte chinesische Romanautor Liu Zhenyhun ab 19 Uhr im Künstlerhaus, zweisprachig per Lesung aus seiner „Scheidung auf Chinesisch“.

Starken Berliner Punk-Indierock versprechen Val Sinestra ab 20 Uhr im Orangehouse des Feierwerks.

Und ne tolle cineastische Chance zum Tränen lachen eröffnet sich mit einer filmischen Dorfgroteske um eine Karfreitagsprozession, die von Muslimen, Katholiken und Wahlkampf führenden Lokalpolitikern zu einer echten lachnummer gemacht wird. „Ameluk“ von Mimmo Mancini im Rahmen der Italienischen Filmtage im Original mit englischen Untertiteln, ab 8 Am Gasteig.

Sonntagstipps wären diesmal…

Die Pro-Europa-Demo für all die hoffentlich Vielen, die an der Grundidee der EU was Positives finden, am Max-Joseph-Platz um 14 Uhr, Titel wie jede Woche: Pulse Of Europe

Um 17 Uhr im Literaturhaus sind Heribert Prantl und Heiner Geißler die Protagonisten, Titel: „Gebrauchsanweisung für Populisten“, Moderation Bascha Mika.

Ab 19 Uhr sucht die Gefahr-Bar in Kammer 3 der Kammerspiele nach der Wahrheit, mit von der Politics-Stand-Up-Party mit Musik u.a.Thomas Kürstner und Nicolas Stemann, und manch boshafter Überraschungsgast!

Und ein ausgezeichneter Liedermacher – einer mit Dichterpreis im Gepäck – tritt auf: Ab halbe 9 im Milla Marcel Brell.

Montag:

Im Rahmen der Balkanfilmtage wird um 18 Uhr im Gabriel-Filmtheater die serbische Dokumentation „Dubina Dva“ im Original mit Untertiteln gezeigt, die der Frage nachgeht, ob ein Ort ein Gedächtnis hat – und dabei Schreckliches gespeichert wäre…

Im Literaturhaus fragt man sich diskursiv ab 20 Uhr was eigentlich Heimat bedeutet, mit dem Publizisten Alfred Grosser und dem tschechischen Schriftsteller Jaroslav Rudis.

Poetry und Parade – die Lesebühne von und mit Jaromir Konecny in der Seidlvilla startet auch um 8. Heute dabei Andreas Limmer, Sven Kemmler und der Pop-Poet und Sänger Nikita Gorbunov aus Stuttgart.

Und auf Jazzmusik, frisch exportiert aus Südafrika und Surinam vom Kaseko Project freut sich ab 8 das Cafe Ruffini, während die kanadischen Punkrocker Isotopes ab 9 im Unter Deck abgehen… nicht zu warm anziehen!