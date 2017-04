Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 03. bis 09. April 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 03. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: En la linea – die Sendung des Öku-Büros

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit einem Porträt über die Obdachlosenzeitschrift Biss und der Dynamo Fahrradwerkstatt.

20.00 Uhr: LORA International mit der Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: die türkisch-deutsche Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit den Strange Fruits mit Bernhard Empl und Musik aus Amerika, der Heimat und dem Hohen Norden, U. a. mit Michael Hurley, Sparifankal und Okra Playground.



MONTAG, 03. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Sendung über Jesus: Jesus? – Ökosozialist, Esoterikfreak oder Menschenrechtler

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur – Zwei Fotografen stehen diesmal im Mittelpunkt: Alfred Renger-Patzsch und Gordon Parks

03.00 Uhr: Literaturverhör – Geschichten von H.G. Wells

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Ohrenlust

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Filmmusik – Thema: Musik über Filme. Besungen werden die Komplexe: Ins Kino gehen, Stars & B-Promis, Kino in Zeiten von DVDs und Internet, Kino in der Kritik sowie schmutzige und Horror-Filme

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem zum Thema neue Mobilitätskonzepte für die Stadt: von Fahrverboten über den Ausbau des ÖPNV bis hin zu Shared Space-Konzepten

11:00 Uhr: Sondersendung ver.di Gewerkschaftsfrauen – Zu Gast Dr. Astrid Séville, Trägerin des Deutschen Studienpreis der Körber-Stiftung 2016 über die Rhetorik von Alternativlosigkeit und Sachzwang – Warum wir eine demokratische Sprache brauchen. Außerdem wollen wir mit Judith Ammler von Attac und einer Kollegin aus der ver.di Jugend über die Folgen der sogenannten „alternativlosen Politik“ sprechen und was Frau dagegen setzen kann.

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International – Thema: Willkommen und was dann? Eine Sendung von und für Geflüchtete

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Munich Masala

15.00 Uhr: Hillbilly

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

DIENSTAG, 04. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Integrationsgärtnern und Urban gardening meets Integration

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München

20.00 Uhr: Freies Radio

21.00 Uhr: L’Ora Italiana

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DIENSTAG, 04. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: En la linea – die Sendung des Öku-Büros

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit einem Porträt über die Obdachlosenzeitschrift Biss und der Dynamo Fahrradwerkstatt.

03.00 Uhr: LORA International mit der Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

04.00 Uhr: die türkisch-deutsche Redaktion

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit den Strange Fruits mit Bernhard Empl und Musik aus Amerika, der Heimat und dem Hohen Norden, U. a. mit Michael Hurley, Sparifankal und Okra Playground.

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt

11.00 Uhr: In Leib und Seele mit der Redaktion Über Leben heißt das Thema „Obsession Ernährung“

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: En la linea – die Sendung des Öku-Büros

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Reggae Radio

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

MITTWOCH, 05. April 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung: Musik bewegt – ein Feature über das und mit dem Freien Musikzentrum München, live mit Einspielungen

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner ver.di-Frauen –

20.00 Uhr: Arbeitswelt im Wandel mit Karin. Thema: Das Arbeitszeugnis.Wir beschäftigen uns mit der Zeugnissprache anhand eines völlig vernichtenden Satirezeugnisses und geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Tipps, was man machen kann, wenn man ein schlechtes Arbeitszeugnis von seinem Arbeitgeber erhält. Studiogast: Judith Kowalski, Fachanwältin für Arbeitsrecht.

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage heute mit Jürgen Todenhöfer, Nahostexperte, Früherer CDU-Bundestagsabgeordneter, Herausgeber der Wochenzeitung „Freitag“ – zu den so genannten Anti-Terror-Kriegen des Westens, zu den 10 Tagen als eingeladener Gast der IS-Terroristen, und sein darüber spannend berichtendes Buch…

UNBEDINGT MITDISKUTIEREN !!! Moderation: Andrasch Neunert

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: PEILSENDER – u.a. Interview mit der Free-Indie-Weiberrockband Candelilla!

MITTWOCH, 05. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Integrationsgärtnern und Urban gardening meets Integration

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München

03.00 Uhr: Freies Radio

04.00 Uhr: L’Ora Italiana

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

06.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit – Brotzeit – Freizeit

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur – Zwei Fotografen stehen diesmal im Mittelpunkt: Alfred Renger-Patzsch und Gordon Parks

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Filmmusik – Thema: Musik über Filme. Besungen werden die Komplexe: Ins Kino gehen, Stars & B-Promis, Kino in Zeiten von DVDs und Internet, Kino in der Kritik sowie schmutzige und Horror-Filme

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

DONNERSTAG, 06. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn und den Radiokids

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik – Thema: Die Sinnlosigkeit von Tierversuchen bei Krebs, AIDS und Diabetes.

20.00 Uhr: Leib und Seele

21.00 Uhr: Uferlos – unser schwul-lesbisches Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

DONNERSTAG, 06. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung: Musik bewegt – ein Feature über das und mit dem Freien Musikzentrum München, live mit Einspielungen

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner ver.di-Frauen –

03.00 Uhr: Arbeitswelt im Wandel mit Karin. Thema: Das Arbeitszeugnis.Wir beschäftigen uns mit der Zeugnissprache anhand eines völlig vernichtenden Satirezeugnisses und geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Tipps, was man machen kann, wenn man ein schlechtes Arbeitszeugnis von seinem Arbeitgeber erhält. Studiogast: Judith Kowalski, Fachanwältin für Arbeitsrecht.

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage heute mit Jürgen Todenhöfer, Nahostexperte, Früherer CDU-Bundestagsabgeordneter, Herausgeber der Wochenzeitung „Freitag“ – zu den so genannten Anti-Terror-Kriegen des Westens, zu den 10 Tagen als eingeladener Gast der IS-Terroristen, und sein darüber spannend berichtendes Buch… UNBEDINGT MITDISKUTIEREN !!! Moderation: Andrasch Neunert

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: PEILSENDER – u.a. Interview mit der Free-Indie-Weiberrockband Candelilla!

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Arbeitswelt im Wandel mit Karin. Thema: Das Arbeitszeugnis.Wir beschäftigen uns mit der Zeugnissprache anhand eines völlig vernichtenden Satirezeugnisses und geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Tipps, was man machen kann, wenn man ein schlechtes Arbeitszeugnis von seinem Arbeitgeber erhält. Studiogast: Judith Kowalski, Fachanwältin für Arbeitsrecht.

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: die türkisch-deutsche Redaktion

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit den Strange Fruits mit Bernhard Empl und Musik aus Amerika, der Heimat und dem Hohen Norden, U. a. mit Michael Hurley, Sparifankal und Okra Playground.

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

FREITAG, 07. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.

19.00 Uhr: LORA-Kultur – Um zwei Medien geht es heute: den Klebezettel oder Sticker, der politische Hassbotschaften verbreiten will; und um das Buch – nämlich das von der Leipziger Buchmesse.

20.00 Uhr: Literaturverhör mit H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Jam Sessions in München

FREITAG, 07. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn und den Radiokids

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik – Thema: “Schweinefleischproduktion in Deutschland”

03.00 Uhr: Leib und Seele

04.00 Uhr: Uferlos – unser schwul-lesbisches Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn und den Radiokids

10.00 Uhr: Uferlos – unser schwul-lesbisches Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit dem Graphophon und Geschichten von H.G. Wells

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: L’Ora Italiana

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

SAMSTAG, 08. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

SONNTAG, 09. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche