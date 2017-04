Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 10. – 16. April 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 10. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit der Sendung des Münchner Forums, dem Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfragen Thema: Ulla live im Gespräch zu Die konstruktive Opposition der Stadt.

20.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee – Vortrag Naomi Klein Climate Change

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA – live mit Kerem.

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus



MONTAG, 10. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Monatsrückblick

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur – Um zwei Medien geht es heute: den Klebezettel oder Sticker, der politische Hassbotschaften verbreiten will; und um das Buch – nämlich das von der Leipziger Buchmesse.

03.00 Uhr: Literaturverhör mit H wie Hörspiel –

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Jazz Jam Sessions in München (Denise)

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kurzfristig, eingesetzte Wiederholung einer Sendung der vergangenen Woche.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: integrationsgärtnern_urban gardening meets integration, verena

10.00 Uhr: Monatsrückblick

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik – Ärzte gegen Tierversuche, Thema: Die Sinnlosigkeit von Tierversuchen bei Krebs, AIDS und Diabetes.

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK)

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

15.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

DIENSTAG, 11. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit der arabischen Redaktion – Themenschwerpunkte: Maghreb, Syrien, Irak

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion

DIENSTAG, 11. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit der Sendung des Münchner Forums, dem Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfragen. – Ulla live im Gespräch zu Die konstruktive Opposition der Stadt

03.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee – Vortrag Naomi Klein Climate Change

04.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit Bildung Musik bewegt – ein Feature über das und mit dem Freien Musikzentrum München, live mit Einspielungen

11.00 Uhr: Leib und Seele –

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

MITTWOCH, 12. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt –

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner ver.di-Frauen –

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus.

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA –

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Daydream

MITTWOCH, 12. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit der arabischen Redaktion – Themenschwerpunkte: Maghreb, Syrien, Irak

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

04.00 Uhr: Griechisches Haus

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Note Balkana

06.00 Uhr: Fusion

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung von Attac München

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur – Um zwei Medien geht es heute: den Klebezettel oder Sticker, der politische Hassbotschaften verbreiten will; und um das Buch – nämlich das von der Leipziger Buchmesse.

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Musiksendung: Jazz Jam Sessions in München (Denise)

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

DONNERSTAG, 13. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Greenpeace München

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

20.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das Inforadio Barrierefrei für Menschen mit und ohne Behinderung

21.00 Uhr: Queerdenker

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und mehr

DONNERSTAG, 13. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung: Musik bewegt – ein Feature über das und mit dem Freien Musikzentrum München, live mit Einspielungen

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner verdi.Frauen

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio – Thema: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus.

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA –

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Daydream

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio – Thema: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus.

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA –

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

FREITAG, 14. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör mit der Sendung des Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In –

FREITAG, 14. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Greenpeace München

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

03.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das Inforadio Barrierefrei für Menschen mit und ohne Behinderung

04.00 Uhr: Queerdenker

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und mehr

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Greenpeace München

10.00 Uhr: Queerdenker

11:00 Uhr: Literaturverhör mit H wie Hörspiel

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Griechisches Haus

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Daydream

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

SAMSTAG, 15. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

SONNTAG, 16. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00-22:00 Uhr: EVENT: Freiheit & Demokratie – Globale Themen im Kontext/live aus der Muffathalle in München/ Veranstaltung von acTVism.