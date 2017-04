Türkei… Volksabstimmung oder Ermächtigungsgesetz? Eine Einordnung

Das nächste Auslandsthema ist das versprochene Interview mit dem Abgeordneten der Linkspartei, Andrej Hunko, der in seiner Eigenschaft als Mitglied des Europarates Teil der Wahlbeobachter sein wird, am Wochenende bei der Abstimmung über die Veränderung der Türkei in eine Präsidialdiktatur mit demokratischen Elementen, so jedenfalls seine Lesart. Hat er persönlich keine Sorgen um seine Sicherheit, gerade in Kurdistan, nachdem er sich bei der AKP-Regierung mit der Unterstützung von KurdInnen immer wieder unbeliebt gemacht hat?