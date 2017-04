Unser digitales Radio-Angebot auf DAB+ wurde rigoros gekürzt.

Bisher konnten, insbesondere am Sonntag viele, unserer HörerInnen, Versäumtes aus dem Wochenprogramm nachhören. Dies wurde ersatzlos von der BLM gestrichen. Auch das Nachtprogramm beginnt ab Mitte Mai erst um 1:00 Uhr. In der verlorenen Stunde sendet das Christliche Radio.

Soviel zur Durchhörbarkeit und der propagierten Blockbildung der Christlichen Programme zu den Community-Sendern.

Was, wie ein Versehen anmutet, ist auch der DAB-Beginn für Lora unter der Woche. Erst nach zwei Stunden unserer UKW-Abstrahlung werden wir auch zeitgleich auf DAB zu hören sein.

Dies ist absolut widersinnig und eine einseitige Abkehr, bestehender Simulcast-Vereinbarung seitens der BLM.

Felix Jacowitz (DAB-Koordinator)