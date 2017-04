Es sind Osterferien, deshalb zunächst einige Vorschläge für Ihren Nachwuchs:

-In der Stadtbibliothek Allach-Untermenzing, Pfarrer-Grimm-Str.1 wird für Kinder von 8 – 12 J. ein Comic-Workshop mit professioneller Anleitung und ebensolchem Material durchgeführt und zwar von 9:00 – 12:00.

– Teens von 12 Jahren an können täglich von 11 Uhr – 17 Uhr noch bis zum 20.4. im Moosacher Kultur- und Bürgerhaus „Linie 1“ kreative Mode gestalten. Bitte anmelden unter 1414968!

-Einen Familientag zum Thema „Ozeane und Meere“, entwickelt als interaktives Programm für Teilnehmer ab 9J., bietet um 11 Uhr das Deutsche Museum an.

-Im SOS-Familien- und Kindertageszentrum in Neuaubing, Wiesentfelserstr.68, kochen von 13:30 -16:00 Kinder ab 8 Jahren zusammen. Anmeldung für „Von Pasta bis Couscous“ unter Tel.87132090 oder 0176- 12606565 bei Frau Kraft!

Beim Deutschen Evangelischen Frauenbund am Kufsteiner Platz 1 in Bogenhausen gibt es um 18:00 im Rahmen des „Equal Pay Day“ eine Diskussion mit dem Titel „Heute werde ich fair bezahlt, heute bezahle ich fair!“

Ein kostenloses Ladenschlusskonzert mit der Saxophonklasse Koryun Asatrian können Sie um 18:00 im Konzertsaal des Gasteig hören,

und in der Pasinger Fabrik läuft um 19:00 eine Filmdokumentation zum 50.Jahrestag der Oktoberrevolution aus dem Jahr 1967 in der Berliner Akademie der Künste, bei der Sie Helene Weigel, Ernst Busch und Arnold Zweig hören und sehen können. Diese Veranstaltung gehört zum Begleitprogramm der Ausstellung „Das Kulturwunder im Osten Deutschlands“ in der Galerie der Pasinger Fabrik.