Wir begrüßen nun einen der in Sachen Erforschung des Rechtsextremismus in Parteien und Gesellschaft in Deutschland führenden Soziologen, Andreas Kemper. Viele werden morgen gegen 10 in der Früh ja Phoenix einschalten, um sich vom Dokukanal der Öffentlich-Rechtlichen einen Einblick ins Innenleben der zerstrittenen Rechtspartei geben zu lassen. Welche Art der Inszenierung erwartet Herr Kemper denn beim Parteitag: Eine durchgestylte mehrstündige Heldensaga oder erwartet er eher, dass den Verantwortlichen der Parteitag entgleitet und man dann die Notbremse ziehen wird, um unter irgendeinem leicht durchschaubaren Vorwand die Übertragung der Peinlichkeiten abzubrechen?