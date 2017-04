Veranstaltungstipps Samstag bis Montag, Tag der Arbeit

Veranstaltungs -Tipps 29.4.-1.5.

Für den Samstag haben wir herausgesucht…

…um 12 bei Heppel & Ettlich „Das bedingungslose Grundeinkommen“, ein essayistischer Film von Daniel Häni und Enno Schmidt mit Diskussion.

Der Haidhauser Werkstattpreis, Ausgabe 24, wird ab 19 Uhr im Carl-Amery-Saal entschieden, bestritten von den 12 Siegern der vergangenen „Offenen Abende“ des Jahres. Das Publikum kürt den Sieger.

Im Marstalltheater präsentieren zur gleichen Zeit Helen Müller und Clemens Pornschlegel von der LMU Texte der von ihnen herausgegebenen Anthologie mit dem Titel: „Für alle reicht es nicht. Texte zum Kapitalismus“, mit Lesung u.a. von Mathilde Bundschuh, Philip Dechamps und Max Koch.

Das diesjährige EGO Fm-Fest hat ein dickes Line-Up und läuft im Muffatwerk ab 20 Uhr 30, u.a. zu GastFaber, Fil Bo Riva, Bosco Rogers, die Crux Pistols und Pretty Boy.

Und um 21 Uhr freut sich die Unterfahrt im Einstein auf das Kolektif Istanbul und die Präsentation seiner neuen CD „Pastirma Yazi“, die anatolische Tradition mit modernen Beats verbindet. Die haben auch den Ruf einer genialen Livepräsenz!

Sonntagstipps:

Schon um halb 10 morgens beginnt in der Dachauer KZ-Gedenkstätte die Feier zum 72. Jahrestag der Befreiung des KZs, um Viertel vor 10 trifft man sich dann am jüdischen Mahnmal, und um 10 Uhr 45 findet die zentrale Gedenkfeier vor dem Krematorium statt. Um 13 Uhr schließt sich die Gedenkstunde am ehemaligen SS-Schießplatz Hebertshausen an, und dann noch der Tag der Begegnung für ehemalige Häftlinge im Max-Mannheimer-Haus.

Um 10 Uhr früh beginnt im Tierheim das Frühlingsfest mit Angeboten und Infos für die Tierinteressierte Familie, Vorstellung der Hunde, lecker Essen – nicht von Chinesen zubereitet, Kaffee und Kuchen, Infostände zu Erziehung der Heimtiere und zum Tierschutz… bis zum frühen Abend, das Ganze.

Um 14 Uhr versammelt sich die Pro-Europa-Gemeinde aus allen Parteien zum proeuropäischen Demo unter der Überschrift Pulse Of Europe am Max-Joseph-Platz.

In der Seidl-Mühle können Sie ab 8 einen Abend mit den diesjährigen Preisträgern des Kabarett Kaktus – Preises verbringen, nämlich mit Nektarios Vlachopoulos und Falk Pflücker,

Im Ars Musica Stemmerhof sind auch ab 8 zu Gast: Das Müller/Osthold-Duo feat. Andreas Kutschera & Tim Tutusov!

Der Montag…

…verzichtet darauf, uns mit irre rechtsdrehenden Pegidademonstranten zu quälen. Stattdessen im Angebot:

Naq klar, die Gewerkschaftssause zum Tag der Arbeit, am Marienplatz und vorher mit der Demo, die um 9 Uhr 45 vor dem Gewerkschaftshaus losgeht und dann um 11 am Rathaus endet. Nach allerhand Reden gibt es dort dann noch Kultur, u.a. Musik mit dem wohl unvermeidlichen Rainer von Vielen der Banda Senderos und Skaos.

In der Glockenbachwerkstatt feiert man von 16 Uhr bis janz spät das legendäre Revolutionäre 1. Mai Fest – , wo nicht nur gequatscht, sondern auch gekocht, getrunken, und ab 18 Uhr auch Pogo getanzt, gepopt und gerockt wird, mit der Gruppe 10.Mai, Maggie on the Roxx, Endlich schlechte Akustik, Lecsapunk und Autozynik.

Der so genannte japanische „Wundergitarrist“ Mijavi konzertiert ab 20 Uhr in der Theaterfabrik.

Und der Münchner Singer-Songwriter Liann präsentiert im Milla seine CD „Goldjunge“, wohl, um ein ebensolcher zu werden. Alle Joris- und poiselfans sollten ihn auch wirklich llieb gewinnen!