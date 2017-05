Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 01. – 07. Mai 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 01. Mai 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Radio En La Linea – die Sendung des Ökumenischen Büros für Frieden und Gerechtigkeit

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Widerspruch, dem philosophischen Magazin für Gesellschaftskritik

20.00 Uhr: LORA International mit der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK)

Thema: „Weg mit den Waffen! – Pazifismus als Konzept für eine friedliche Welt.“ Wir beschäftigen uns in der Sendung mit der Geschichte des Pazifismus, aber auch mit Fragen wie: wie begegnen Pazifisten heute der Herausforderung Krieg, welche Vorschläge zur friedlichen Lösung von Konflikten haben sie und wie wollen sie diese Vorschläge umsetzen?

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten fallen leider aus.

22.15 Uhr: Weltmusik mit FOLK&WeltMIX



MONTAG, 01. Mai 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Wochenrückblick vom Freitag

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur –

03.00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: iverse Sendungen

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit den Naturfreunden München

10.00 Uhr: Wochenrückblick vom Fr. 17 Uhr

11:00 Uhr: Ökomagazin vom Donnerstag 19 Uhr

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International vom letzten Montag 20 Uhr

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Musik der Kulturen vom letzten Dienstag 22 Uhr

15.00 Uhr: Lauschlabor

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

DIENSTAG, 02. Mai 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem – jenseits des Kapitalismus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München – die multikulturelle Sendung

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios:

Open Sorce Seed – Saatgut durch Liizenz befreien u d Urbane Städte – zerfranst oder Molloch? ein Überflug von Athen bis Istanbul.

21.00 Uhr: L’Ora Italiana

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy



DIENSTAG, 02. Mai 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Radio En La Linea – die Sendung des Ökumenischen Büros für Frieden und Gerechtigkeit

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Widerspruch, dem philosophischen Magazin für Gesellschaftskritik

03.00 Uhr: LORA International mit der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK)

04.00 Uhr: die türkisch – deutsche Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit Strange Fruits

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz

11.00 Uhr: Leib und Seele

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Radio En La Linea – die Sendung des Ökumenischen Büros für Frieden und Gerechtigkeit

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Musik aus Spanien und Lateinamerika

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

MITTWOCH, 03. Mai 2017: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt mit Bildung Thema: Orte für Kunst in München, live mit Einspielungen, als Studiogast die Künstlerin Evi Schneider

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung von Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Frauengleichstellung im 21. Jahrhundert. Jährlich im März zelebrieren Frauen den internationalen Frauentag und den Equal Pay Day, aber was sich hinter CEDAW, der „Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination of Women“ verbirgt, das ist kaum bekannt. Dabei trat CEDAW bereits 1981 in Kraft. Bei dieser Sendung wird erklärt, was CEDAW ist und warum es so unbekannt ist.

Gast im Studio: die Münchner Rechtsanwältin Renate Maltry.

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

MITTWOCH, 03. Mai 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem – jenseits des Kapitalismus

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München – die multikulturelle Sendung

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

04.00 Uhr: L’Ora Italiana

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

06.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur – mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München –

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

DONNERSTAG, 04. Mai 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum – wo treibt sich die Jugend rum? – vom Jugendtreff bis zum selbstverwalteten Raum

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib und Seele mit Slow Food München – Thema: Holen wir die Bienchen“: Alles über die wichtige Rolle der Bienen, die Probleme der Imker (Monokulturen, Gifte, Varoa-Milbe, Diebstähle), das Stadtimkern und das Bio-Imkern.

21.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

DONNERSTAG, 04. Mai 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt mit Bildung

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung von Attac München

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel –

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel –

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: die türkisch – deutsche Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit Strange Fruits

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

FREITAG, 05. Mai 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – (Thilo) Thema: Es geht diesmal um Mode von der Antike bis heute;

20.00 Uhr: Literaturverhör mit Politische Kunst und Kultur

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Elektro

FREITAG, 05. Mai 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit Jugendwahn – die Sendung für Jugendliche und junge Erwachsene

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik

03.00 Uhr: Leib und Seele

04.00 Uhr: Uferlos – schwullesbisches Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit Jugendwahn – die Sendung für Jugendliche und junge Erwachsene

10.00 Uhr: Uferlos – schwullesbisches Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mi Politische Kunst und Kultur

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: L’Ora Italiana

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

SAMSTAG, 06. Mai 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

SONNTAG, 07. Mai 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr:

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche