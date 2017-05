Sind wir auf dem Weg in die inklusive Gesellschaft? Schule und Familie

Den ersten Teil der Sendung bildet ein Feature über die Ernst-Barlach-Schulen, die eine Tochtergesellschaft der Pfennigparade sind. Es sind Schulen, in denen Schüler_innen mit und ohne Behinderung unterrichtet werden. Am Ende der Schullaufbahn steht entweder die Mittlere Reife oder das Abitur.

Der zweite Teil der Sendung gewährt Einblick in das Familienleben mit dem 13jährigen Max, einem schwerstbehinderten Jugendlichen, Max 13 Jahre alt. Sie hören Interviews mit der Mutter und der Schwester.