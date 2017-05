Urheberrecht im Wissenschaftsbetrieb – Studenten hoffen auf eine gute Novelle

Das Studium ist eine schöne Zeit. Nie wieder bekommt man solch einen breiten Zugang zu Wissen und kann es auch selber schaffen. Aber genau beim Zugang zum Wissen gibt es ein Problem mit den Urheberrechten. Aus diesem Grund schaltet sich der Dachverband der Bayrischen Studentenvertretung in die Diskussion um ein neues Wissenschaftsurheberrecht ein. Wir sprachen mit Constantin Pittruff von der Landes-Asten-Konferenz Bayern und wollten von ihm wissen, was die Studierenden daran so interessiert.