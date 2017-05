Afghanen und Deutsche zu Asylpolitik und Menschenrechten

am Dienstag 16.05.2017 20-21 Uhr in der Sendung Freie Radios bei LORA München ist ein Lokaltermin von FreeFM Ulm zu hören, bei dem in Ulm lebende, von der Abschiebung bedrohte Afghanen und Deutsche, die selbst Afghanistan bereisten oder in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, über Flüchtlingspolitik, Menschenrechte und die reale, sehr unterschiedliche Lebens- und Gefahrensituation in Afghanistan sprachen.



Auf freieradios.net kann die Originalsendung komplett angehört werden und es gibt noch eine ausführlichere Ankündigung zu lesen.

Wiederholungen über DAB+ und Internet:

Mi. 17.5. 03:00 und 10:00 Uhr,

So. 21.5. 06:00 und 19:00 Uhr sowie

Di. 23.5. 08:00 Uhr