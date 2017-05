Um 14:00 können Sie bei einer Sitzung des Ausschusses für Energiewende, Landwirtschafts- und Umweltfragen im Landratsamt München am Maria-Hilf-Pl.17 zuschauen und zuhören.

Um 16:30 treffen sich Kinder ab 9 J. Im „Buchtester-Club“ der monatlich in der Stadtbibliothek Hasenbergl in der Blodigstr.4 zur Besprechung eines ausgewählten undgelesenen Buches. Bitte dafür anmelden!

Zu einem praxisbezogenen Austausch zum Thema „Wie gelingt Inklusion in der KiTa?“ können um 18 Uhr Interessierte in der Fortschritt-Kinderkrippe in Martinsried, Galileistr.1 zusmmenkommen.

Der ADFC München lädt ein zu einem „Ride of Silence“ – einer Fahrrad-Demo für mehr Verkehrssicherheit. Start ist um 18:30 im Petuelpark auf Höhe Klopstockstraße. Die Tour endet zwischen 21:00 und 21:30 im Arnulfpark.

Im EineWeltHaus geht es im Rahmen der 10.Integrationstage um die spannende Frage: „Wie christlich ist Bayern?“. Beginn ist um 19 Uhr im großen Saal E01.

„Die Frage „Warum können geflüchtete Menschen nicht einfach in WGs wohnen statt in Massenunterkünften?“ wird um 19:30 bei einer Info-Veranstaltung von „Flüchtlinge willkommen“ in der Ligsalzstr.8 diskutiert.

Im Fabi Neuperlach, Albert-Schweizer-Str.66, können sich von 19:30 bis 21:00 genervte Eltern kostenlos Tipps holen, wenn die Kleinen fordern: „Mama, ich will was Süßes!“. Um Anmeldung wird gebeten.

Für Romantiker und Liebhaber klassischer Musik wird um 19:30 bei freiem Eintritt im Gemeindehaus der Friedenskirche, Friedenspromenade 101, Peter Schamonis Film über die Liebesgeschichte von Clara Wieck und Robert Schumann gezeigt.