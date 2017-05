Studentisches Engagement wird behindert – über die Probleme der Hochschulgruppen an der LMU nach dem Streit um die AfD

Das man sich über die Verkommenheit der Jugend beschwert hat spätestens seit Sokrates Tradition und ist auch heute noch aktuell. Immer wieder heißt es junge Menschen seien nicht an Politik interessiert und würden maximal eine Online-Petition unterschreiben. Allerdings gibt es viele Jugendliche und junge Erwachsene die sich aktiv einbringen wollen. An Hochschulen gibt es deshalb Hochschulgruppen in denen sich Studenten zusammenschließen um gemeinsam etwas zu verändern. Blöd nur, dass ihnen in Bayern dabei immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Wir sprachen mit Kevin Martin von der Hochschulgruppe der Jusos an der LMU über die aktuellen Probleme. Als erstes wollten wir aber von ihm wissen, was Hochschulgruppen eigentlich so machen.