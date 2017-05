Der Film NATIONAL BIRD ist eine brillant recherchierte Abrechnung mit der Illusion eines angeblich „sauberen“ Drohnen-Krieges der USA.Heute Mittwoch Abend läuft der Film in München im ARENA KINO, ATELIER und MÜNCHNER FREIHEIT.Für Morgen Donnerstag und die weitere Woche entnehmen Sie bitte der Tagespresse.

Im KLEINEN SPIEL gibt es dadaistisches Marionettentheater mit dem Stück ZUSAMMENSTOSS von Kurt Schwitters:Der Weltuntergang steht kurz bevor. Ein Stern rast auf unsere Erde zu! Er wird sie – voraussichtlich – verbrennen, und das schon übermorgen!In dieser grotesken OPERESKE in mehr als zehn Bildern wird es höchste Zeit für Panik und Reibach, für Ruhm und Ordnung.Beginn ist 20 Uhr, Einlass ist ab 19:45. Der Eintritt ist frei. Spenden sind ausdrücklich erwünscht.

Im STEMMERHOF in München-Sendling gibt es auf der Friedensbühne SONG PARNASS das Finale des Sendlinger Kulturpreises 2017. Rudi Vietz präsentiert Musikkabarettisten und Liedermacher. Mit von der Partie sind unter anderem Lukas Stubenrauch, Julian Wittmann, Tom Bott, Peter Schneider und Chris Gnerlich. Beginn ist um 20 Uhr.

In der Pizzeria CASA MIA in der Implerstraße in München gibt es um 20 Uhr den GOTTLOSEN-STAMMTISCH. Atheisten, Agnostiker, Andersdenkende und Zweifler sind herzlich willkommen.