Ab 18 Uhr kämpfen die Löwen in der Arena ums Überleben in der 2.Liga gegen Jahn Regensburg.

Ab 19 Uhr lauscht die Gesellschaft für Außenpolitik im Museum Fünf Kontinente dem Vortrag von Dr. Josef Braml zu 100 Tagen Trump-Präsidentschaft.

Sind Ehrenämter in der Stadtteilkultur eine Freizeitbeschäftigung für Gutmenschen? Eine Diskussion ab 20 Uhr in der Pasinger Fabrik im Begleitprogramm der dortigen Ausstellung „Denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“, u.a.mit Dr. Thomas Röbke, LBEB, und Tatjana Hänert vom Kulturreferat

Die Grausamkeiten des Krieges und die Kraft des Vergessens sind die zentralen Themen der Geschichte „Verfahren eingestellt“ von Claudio Magris, die inkl. der deutschsprachigen Fassung – gelesen von Rene Dumont – ab 8 im Literaturhaus vorgestellt wird.

Um 20 Uhr kann man im Cafe Luitpold über „Licht und Schatten der Digitalisierung“ diskutieren, u.a. mit Philip Leutinger, Unternehmensberater bei Roland Berger, und Yvonne Hofstetter, Teramark Tecnologies, Veranstalter ist (bei Teilnehmerzahlbegrenzung) die SZ.

In der Schweren Reiter beginnt um 20 Uhr die Uraufführung von einem Werk Tom Sora`s durch das Münchner Kammerorchester beim MKO Songbook plus Werken von Sciarrino, Widmann und John Adams.

Gitarreros, verspult-verträumt im Heppel & Ettlich, Nick und June verzaubern uns ab 20 Uhr.

Boris Ruge schließlich unterhält mit Blues und Jazz inkl. humoristischer Einsprengsel ab 9 das Alphonso`s.

Gute Unterhaltung!