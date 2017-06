Die Juni-Ausstellung im EINE WELT HAUS präsentiert Fotos zum Thema: „Kurdistan – zwischen Bürgerkrieg und demokratischer Autonomie“. Der freie Journalist Anselm Schindler recherchierte in den vergangenen Jahren immer wieder zum Bürgerkrieg in Kurdistan und den basisdemokratischen Aufbauprozessen in den befreiten Gebieten Rojavas. Seine Fotografien sind nun im Foyer des Eine-Welt-Hauses zu sehen.

Ebenfalls im EINE WELT HAUS findet folgende Diskussionsveranstaltung statt: „G20 in Hamburg: Der Gipfel gemeinsamer Verantwortung – Imperialistische Konkurrenz in Höchstform“. Der Arbeitskreis Gegenargumente diskutiert über den fehlenden gemeinsamen Reichtum der meisten Staaten, weil ein paar Elite-Staaten alles eingesammelt haben und weiterhin einsammeln, die Verantwortung aber gerne weiter reichen.Beginn ist um 19.30 Uhr.

Im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstraße gibt es von 16.00-18.00 Uhr die Jugend-Schuldnerberatung für junge Leute bis 25 Jahren, die Finanzprobleme haben,

Kultur-Festival Vieh-Hof: Hinter den Stallungsmauern des Alten Viehhofs in der Tumblinger Str. gibt es täglich ab 20.30 Uhr Open-Air-Vorführungen und ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, Kabarett und Ausstellungen.