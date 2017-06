Arbeitswelt im Wandel: Equal Pay – Frauen klagen für gleiche Bezahlung

Es gibt Fälle in Deutschland, wo Frauen eine Klage führten, WEIL ihre männlichen Kollegen, die für dieselbe Arbeit wesentlich mehr Geld bekommen. In dieser Sendung werden 2 Fälle vorgestellt, bei denen Frauen in Deutschland ihre Klagen für Equal Pay vor Gericht verloren haben.

Interviewgäste:

die Werkstattleiterin Edeltraud Walla von der Universität Stuttgart, die bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen ist und in allen Instanzen verloren hat und die Fachanwältin für Arbeitsrecht Gisela Ludewig aus Berlin, die diese Fälle juristisch kommentiert.