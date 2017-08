DIE FARBEN-WELT DER ANDEN: Die Augustausstellung im Eine-Welt-Haus präsentiert Bilder von Angela Spörl.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlinger Str. 7 Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

QUEERTHING: Die queer-feministische Veranstaltungsreihe bringt Kunst, Kultur, Musik, Diskussion und Party auf einen Nenner. Morgen gibt’s QUEERTHING DER TISCHE, es wird die Finissage einer Ausstellung gefeiert, dann gibt’s einen Runden Tisch zum Thema: outside of society? queeres leben, erleben, überleben. In der Glockenbach-Werkstatt ab 19.00 Uhr.

Das Kulturfestival VIEHHOF-KINO in der Tumblingerstraße goes on mit den Open-air-Vorführungen ab 20.30 Uhr, Rahmenprogramm und Nachtbiergarten.

Das RIO-Filmtheater am Rosenheimer Platz zeigt um 20:15 die skurrile britische Komödie THE PARTY, unter anderem mit Bruno Ganz.